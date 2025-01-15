Последние несколько правительств имели две общие черты: Партия реформ играла в них ключевую роль, а их навыки управления госфинансами были крайне слабыми, пишет член правления Партии правых Андрус Каарельсон.
Мнение ⟩ Правительство не знает, сколько у нас денег, откуда они должны поступить и на что их следует потратить
На протяжении десятилетий Партия реформ создавала себе имидж партии, сильной в экономических вопросах. Партии, ведущие члены которой понимают язык бизнеса, понимают, откуда берутся деньги.
Возможно, когда-то, более десяти лет назад, в этом имидже и была доля правды, но сегодня совершенно очевидно, что высокопоставленные члены Партии реформ не знают, как делать деньги и не умеют их считать. Партия реформ просто не способна управлять страной; ее ведущие политики, министры и идеологи просто не обладают достаточной профессиональной компетенцией для этого.
Дважды (!) за последние полгода или около того нам приходилось удивляться тому, что деньги, которые каким-то образом пропали из государственного бюджета Эстонии, чудесным образом обнаруживались. Речь идет не о тысячах евро, а о сотнях миллионов. Прошлым летом, помнится, мы слышали, что Министерство экономики (в то время еще под управлением «Ээсти 200») по ошибке заложило в бюджет на 100 миллионов евро больше, чем планировало. А несколько дней назад мы узнали, что в бюджете нашлись еще 100 миллионов, которые были заложены туда без ведома министров, с пометкой «на увеличение уставного капитала Eesti Energia». Члены правительства разводят руками, министр финансов ничего не может объяснить.
К сожалению, центральное правительство не имеет представления о том, сколько у нас денег, сколько их нам нужно, откуда они должны поступить и на что их следует потратить.
В то же время государство повысило налоги и ввело новые, повысит налоги и в следующем году, а в этом году займет дополнительно 930 миллионов евро для покрытия текущих расходов. Короче говоря, центральное правительство, к сожалению, не имеет представления о том, сколько у нас денег, сколько их нам нужно, откуда они должны поступить и на что их следует потратить. Звучит не очень приятно, особенно если учесть, что Партия реформ привыкла представлять себя как правую партию, которая ценит экономическое развитие.
Потеря сотен миллионов в бюджете, таким образом, является лишь симптомом, сама болезнь проявляется в том, что нынешняя власть не руководит страной планомерно, согласно коалиционному соглашению, а просто штампует пустые слова. И каждый министр делает это на свое усмотрение.
Этого также следовало ожидать, поскольку правительство до сих пор, через шесть месяцев после вступления в должность, не смогло договориться о том, что следует сделать немедленно. Непосредственные указания и сферы ответственности - министерские соглашения о том, кто что будет делать и к какому сроку - обычно включаются в программу действий правительства.
Однако у нынешнего правительства нет и не будет столь подробной программы, поскольку премьер-министр Кристен Михал хочет сосредоточиться на «важных вещах, таких как вопросы безопасности и экономики». В любом случае, действия без четкого плана не помогут навести порядок в государственных финансах, как это видно из описанного беспорядка с сотнями миллионами евро.
Один из самых ярких примеров работы без четкого плана - стремительное раздувание расходов и штата национальных ИТ-компаний. В общей сложности семь (!) различных ведомств управляют и развивают ИТ в стране, и их расходы за последнее десятилетие выросли в четыре раза. Создание семи отдельных структур вместо того, чтобы собрать весь ИТ-персонал страны под одной крышей и сэкономить на расходах на содержание параллельных структур, выглядит совершенно бессмысленно. Однако никаких признаков экономии не наблюдается: напротив, в настоящее время готовится создание восьмого национального ИТ-дома.
Эта ситуация - лишь один пример неспособности правительств во главе с Партией реформ понимать государственные финансы, не говоря уже о том, чтобы управлять ими. Это государственный капитализм, при котором государство конкурирует с частным сектором, ограничивая его способность предоставлять государству качественные услуги по более низкой цене. Кроме того, исчезнет возможность экспортировать эти разработки - государственные ИТ-компании не будут производить экспортную продукцию и продавать ее на внешних рынках, что не будет генерировать никакого экономического роста.
Если такое качество управления сохранится, нет никакой надежды на то, что Эстония сможет выйти из спирали долгов и роста налогов. Недостаточно просто говорить и организовывать конференции, нужны реальные действия. Повседневное управление страной должно быть взято под контроль, у нас должен быть план того, что мы делаем и чего не делаем. Какие услуги должны быть обязательно предоставлены гражданам, от каких приятных мелочей должна отказаться страна (Эстония), переживающая самую долгую и глубокую рецессию в Европе. Для этого, однако, крайне важно сначала понять, куда и сколько денег уходит, чтобы министрам не приходилось каждые полгода гадать об очередных 100 миллионах, «найденных» в бюджете.
Кстати, с помощью налога на автомобили, вступившего в силу в начале года, правительство надеется собрать около 230 миллионов евро. Если бы министры умели лучше считать деньги, чтобы в бюджете не возникало регулярных просчетов в размере 100 миллионов, возможно, налог на автомобили вообще не пришлось бы вводить.