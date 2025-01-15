Один из самых ярких примеров работы без четкого плана - стремительное раздувание расходов и штата национальных ИТ-компаний. В общей сложности семь (!) различных ведомств управляют и развивают ИТ в стране, и их расходы за последнее десятилетие выросли в четыре раза. Создание семи отдельных структур вместо того, чтобы собрать весь ИТ-персонал страны под одной крышей и сэкономить на расходах на содержание параллельных структур, выглядит совершенно бессмысленно. Однако никаких признаков экономии не наблюдается: напротив, в настоящее время готовится создание восьмого национального ИТ-дома.

Эта ситуация - лишь один пример неспособности правительств во главе с Партией реформ понимать государственные финансы, не говоря уже о том, чтобы управлять ими. Это государственный капитализм, при котором государство конкурирует с частным сектором, ограничивая его способность предоставлять государству качественные услуги по более низкой цене. Кроме того, исчезнет возможность экспортировать эти разработки - государственные ИТ-компании не будут производить экспортную продукцию и продавать ее на внешних рынках, что не будет генерировать никакого экономического роста.

Если такое качество управления сохранится, нет никакой надежды на то, что Эстония сможет выйти из спирали долгов и роста налогов. Недостаточно просто говорить и организовывать конференции, нужны реальные действия. Повседневное управление страной должно быть взято под контроль, у нас должен быть план того, что мы делаем и чего не делаем. Какие услуги должны быть обязательно предоставлены гражданам, от каких приятных мелочей должна отказаться страна (Эстония), переживающая самую долгую и глубокую рецессию в Европе. Для этого, однако, крайне важно сначала понять, куда и сколько денег уходит, чтобы министрам не приходилось каждые полгода гадать об очередных 100 миллионах, «найденных» в бюджете.

Кстати, с помощью налога на автомобили, вступившего в силу в начале года, правительство надеется собрать около 230 миллионов евро. Если бы министры умели лучше считать деньги, чтобы в бюджете не возникало регулярных просчетов в размере 100 миллионов, возможно, налог на автомобили вообще не пришлось бы вводить.