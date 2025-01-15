Президент Южной Кореи арестован – со второй попытки. Полиции пришлось штурмовать баррикады и резать колючую проволоку

Это первый в истории Южной Кореи арест действующего - хоть и отстраненного от исполнения обязанностей - президента.

После многочасового, как и в первый раз 12 дней назад, противостояния в резиденции президента следователи смогли доставить Юна на допрос в Бюро расследований коррупции (высших должностных лиц).

Незадолго до рассвета в среду группа следователей прибыла в его резиденцию в центре Сеула, вооружившись лестницами и болторезами, чтобы перелезать через автобусы, блокирующие вход, и перерезать колючую проволоку.

Группа ареста насчитывала около тысячи сотрудников. Через несколько часов власти объявили, что Юн арестован.

Незадолго до ареста президент выпустил короткое видеообращение, в котором заявил, что по-прежнему считает арест незаконным, но решил подчиниться следователям и полиции, чтобы избежать кровопролития.

Перед доставкой на допрос президент Юн записал видеообращение. Фото: Korean Presidential Office

«Хоть это дело и незаконно, я решил явиться в Бюро расследований коррупции, чтобы предотвратить ненужное кровопролитие. Но это не означает, что я согласен с тем, что они открыли дело», - заявил президент.

Он добавил, что в стране попирается принцип верховенства права и что ни следственные органы, открывшие дело против него, ни суд, выдавший ордер на арест, не имели на это полномочий.

Попытка ввести военное положение и импичмент

В начале декабря президент Южной Кореи продолжил борьбу с оппозицией, получившей контроль над парламентом, радикальными средствами.