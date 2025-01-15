Только на одном объекте, обеспечивающем Эстонию электричеством, действует четкий порядок отражения атак

В ходе аудита в Министерстве внутренних дел не смогли объяснить постфактум, почему в то время не было принято решение о присвоении статуса объектов государственной обороны другим объектам, хотя согласно методике оценки существовали и другие объекты такого же уровня важности. Чиновники, участвовавшие в этом процессе, больше не работают в Министерстве внутренних дел, и у министерства не осталось документов, касающихся процесса принятия решений.

Однако, по мнению Госконтроля, нет необходимости в обязательном порядке выделять эти объекты в качестве объектов государственной обороны, исходя только из соображений, чтобы предприятия, обеспечивающие электроснабжение Эстонии, применяли бы принципы физической защиты, которые аналогичны тем, которые используются для защиты объектов национальной обороны. Но Госконтроль рекомендовал Министерству климата собирать существенную информацию об угрозах физических нападений, а также о мерах противодействия возможным нападениям и передавать ее предприятиям сферы электроснабжения. Таким образом, предприятия могут использовать эту информацию для выбора и реализации соответствующих мер по защите конкретного объекта.

Министр климата и министр внутренних дел ответили, что пересмотр и обновление списка объектов государственной обороны запланировано провести в 2025 году. Они также отметили, что электроэнергетическое предприятие может применять принципы, аналогичные тем, которые применяются к объектам государственной обороны, также к тем критически важным объектам, которые не определены как объекты государственной обороны.