Только на одном объекте, обеспечивающем Эстонию электричеством, действует четкий порядок отражения атак

В ходе аудита Госконтроль оценил, как оператор основной сети AS Elering, оператор системы распределения Elektrilevi OÜ и производитель электроэнергии AS Enefit Power подготовились к физическим нападениям на важные объекты, поставляющие электроэнергию. Аудиторская выборка Госконтроля включала пять объектов (в действительности таких объектов больше), из которых один, объект AS Elering, был определен как объект государственной обороны, связанный с оказанием критически важных услуг, а четыре были определены самими электроэнергетическими предприятиями в их анализах рисков непрерывности деятельности как объекты, необходимые для осуществления критически важных видов деятельности.