Таллинн планирует привлечь новых педагогов к началу учебного года

В рамках программы в 2025 учебном году планируется привлечь и обучить 60–100 специалистов с магистерской степенью, из которых обучение 30 человек будет частично профинансировано Таллинном.

Участники пройдут педагогическое обучение при поддержке Таллиннского университета, что даст им возможность приступить к работе в школе и подать заявление на получение педагогической квалификации.

Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул стратегическое значение сотрудничества с программой НКО ASÕP. «Нехватка учителей - одна из самых серьезных проблем системы образования не только в Таллинне, но и по всей Эстонии. Партнерство с НКО ASÕP открывает возможность привлечь в школы специалистов с магистерской степенью, сменивших профессию, которые обогатят учебный процесс своим уникальным опытом и внесут значительный вклад в формирование нового поколения педагогов», - сказал Яшин.

По его словам, помимо увеличения числа учителей, крайне важно обеспечить высокое качество образования для каждого ученика. «Расширение этого партнерства приобретает особую актуальность именно сейчас, поскольку в сентябре начинается второй этап перехода на эстонский язык обучения, и столичным школам снова потребуется значительное количество новых педагогов», - добавил вице-мэр.