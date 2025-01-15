Таллинн и НКО ASÕP (Asendusõpetajate programm) начинают совместный проект, чтобы к 1 сентября 2025 года привлечь в муниципальные школы квалифицированных учителей, решивших изменить карьеру.
Таллинн планирует привлечь новых педагогов к началу учебного года
В рамках программы в 2025 учебном году планируется привлечь и обучить 60–100 специалистов с магистерской степенью, из которых обучение 30 человек будет частично профинансировано Таллинном.
Участники пройдут педагогическое обучение при поддержке Таллиннского университета, что даст им возможность приступить к работе в школе и подать заявление на получение педагогической квалификации.
Вице-мэр Алексей Яшин подчеркнул стратегическое значение сотрудничества с программой НКО ASÕP. «Нехватка учителей - одна из самых серьезных проблем системы образования не только в Таллинне, но и по всей Эстонии. Партнерство с НКО ASÕP открывает возможность привлечь в школы специалистов с магистерской степенью, сменивших профессию, которые обогатят учебный процесс своим уникальным опытом и внесут значительный вклад в формирование нового поколения педагогов», - сказал Яшин.
По его словам, помимо увеличения числа учителей, крайне важно обеспечить высокое качество образования для каждого ученика. «Расширение этого партнерства приобретает особую актуальность именно сейчас, поскольку в сентябре начинается второй этап перехода на эстонский язык обучения, и столичным школам снова потребуется значительное количество новых педагогов», - добавил вице-мэр.
По словам руководителя по найму персонала Таллиннского департамента образования Аннели Танк, сотрудничество частного и публичного сектора имеет важное значение. «С учетом текущей экономической ситуации и прогнозов на рынке труда системе образования особенно необходимы оперативные и практичные решения для привлечения специалистов с магистерской степенью в школы и детские сады. Партнерство с частным сектором и некоммерческими организациями - необходимый и естественный шаг. Мы гордимся тем, что смогли запустить педагогический инкубатор совместно с высоко ценимой профессиональным сообществом организацией ASÕP и нашим давним, надежным партнером - Таллиннским университетом».
Исполнительный директор НКО ASÕP Герли Неппи подчеркнула значительное влияние программы на систему образования: «В прошлом году мы успешно реализовали пилотный проект программы подготовки учителей в Таллинне и Харьюмаа, благодаря которому уже подготовили и привлекли к работе 28 специалистов, сменивших профессию. В этом году наша цель - расшириться по всей Эстонии и привлечь от 60 до 100 новых квалифицированных педагогов, что может положительно отразиться на образовательном процессе 5500–9500 учеников. Мы с энтузиазмом ждем результатов и надеемся, что сможем внести значительный вклад в пополнение кадрового состава школ».
К участию в программе НКО ASÕP приглашаются специалисты с магистерской степенью, желающие работать учителями и готовые преподавать следующие основные предметы: эстонский язык и литература, математика, английский язык, физика и начальные классы. Подать заявку можно по адресу: https://asendusopetaja.ee/tegevopetajate-kasvuprogramm/
НКО ASÕP - социальное предприятие, с 2017 года предлагающее эффективное решение для привлечения временных учителей. В сотрудничестве с Образовательным фондом Heateo, Skaala, Таллинном и Таллиннским университетом программа расширяет свою деятельность, фокусируясь на привлечении и подготовке специалистов, решивших сменить профессию и посвятить себя педагогической деятельности на постоянной основе. Этот подход предлагает эффективное решение проблемы нехватки специалистов в сфере образования.