Секреты от королевы, предательство и никаких клеящихся усов: МИ-5 рассекретила новые документы о советских шпионах

В отличие от других британских государственных органов, МИ-5 имеет право выбирать, когда и какие документы делать доступными для широкой публики, и частично редактирует их. Время от времени Национальный архив публикует рассекреченные документы, которые добавляют новые детали к истории советских шпионов.

Искусствовед королевы Энтони Блант

Искусствовед Энтони Блант во время Второй мировой работал на МИ-5, а в 1945 году стал Инспектором картин короля (а затем — королевы) и был ответственным за королевскую коллекцию вплоть до 1972 года. До 1978 года он оставался советником при королевской коллекции.

Впервые его стали подозревать в работе на Москву в 1951 году после побега Гая Берджесса и Дональда Маклина в СССР. Блант был близким другом Берджесса с 1930-х годов, когда они оба учились в Кембридже. После побега двух членов «Кембриджской пятерки» Секретная служба допрашивала Бланта 11 раз, но он каждый раз отрицал обвинения в шпионаже.

Но в 1963 году американец Майкл Стрейт рассказал ФБР, что Блант лично завербовал его как советского агента. Вскоре после этого в апреле 1964 года дознаватель МИ-5 Артур Мартин пообещал Бланту, что его не подвергнут уголовному преследованию, и тот признался в своей работе на Москву. Однако у Мартина осталось впечатление, что Блант скрыл какую-то информацию.