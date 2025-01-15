Какие автомобили лучше всего сохраняют стоимость?

При определении остаточной стоимости автомобиля лизинговые компании учитывают различные показатели, такие как предполагаемый пробег, состояние и возраст автомобиля, а также рыночную ситуацию.

«В течение первого года после покупки новые автомобили обычно теряют около 20% своей первоначальной стоимости, а через пять лет их стоимость составляет в среднем 40% от первоначальной цены», - рассказал руководитель эстонского филиала Citadele Leasing Райнер Моппель. Однако некоторые марки автомобилей сохраняют стоимость лучше, чем другие.

На основе исторических цен на подержанные машины компания Citadele Leasing разработала алгоритмическую модель прогнозирования остаточной стоимости автомобилей. Эта модель анализирует технические характеристики и степень износа подержанных автомобилей и предоставляет прогноз остаточной стоимости для каждой модели. «Данные в базе обновляются каждый месяц, и на данный момент модель прогнозирования содержит более 11 миллионов единиц данных. Такой объем информации позволяет делать обоснованные выводы и прогнозы», - отметил Моппель.

По его словам, Citadele Leasing использует эту уникальную для всего балтийского региона модель, чтобы точнее оценивать стоимость автомобилей в своем портфеле и при возможности предлагать клиентам автомобили с более высокой остаточной стоимостью. «Это помогает сделать ежемесячные платежи более доступными», - добавил Моппель.