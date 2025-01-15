Заключая договор лизинга на легковой автомобиль, люди прежде всего учитывают размер ежемесячного платежа и сопутствующие расходы. Однако, по словам руководителя Citadele Leasing, при выборе автомобиля стоит также обратить внимание на то, какие модели лучше сохраняют свою ценность с течением времени.
Какие автомобили со временем меньше теряют в цене?
При определении остаточной стоимости автомобиля лизинговые компании учитывают различные показатели, такие как предполагаемый пробег, состояние и возраст автомобиля, а также рыночную ситуацию.
«В течение первого года после покупки новые автомобили обычно теряют около 20% своей первоначальной стоимости, а через пять лет их стоимость составляет в среднем 40% от первоначальной цены», - рассказал руководитель эстонского филиала Citadele Leasing Райнер Моппель. Однако некоторые марки автомобилей сохраняют стоимость лучше, чем другие.
На основе исторических цен на подержанные машины компания Citadele Leasing разработала алгоритмическую модель прогнозирования остаточной стоимости автомобилей. Эта модель анализирует технические характеристики и степень износа подержанных автомобилей и предоставляет прогноз остаточной стоимости для каждой модели. «Данные в базе обновляются каждый месяц, и на данный момент модель прогнозирования содержит более 11 миллионов единиц данных. Такой объем информации позволяет делать обоснованные выводы и прогнозы», - отметил Моппель.
По его словам, Citadele Leasing использует эту уникальную для всего балтийского региона модель, чтобы точнее оценивать стоимость автомобилей в своем портфеле и при возможности предлагать клиентам автомобили с более высокой остаточной стоимостью. «Это помогает сделать ежемесячные платежи более доступными», - добавил Моппель.
По данным Citadele Leasing, лучше всего сохраняют стоимость такие гибридные кроссоверы, как Toyota RAV4, Toyota CH-R, Toyota Corolla Cross, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Škoda Kodiaq. По словам Моппеля, при среднем годовом пробеге в 20 000 километров через пять лет эти автомобили сохраняют 45-50% своей остаточной стоимости.
«При покупке недвижимости часто оценивается ее окупаемость инвестиций, тогда как при покупке автомобиля люди больше внимания уделяют сопутствующим расходам, что, разумеется, тоже является важным аргументом. Однако при выборе автомобиля, помимо затрат на финансирование и стоимость страховки, стоит учитывать амортизацию конкретной марки и то, как она сохраняет стоимость с течением времени. Это позволит принять взвешенное решение и при необходимости проще и выгоднее продать машину», - подчеркнул руководитель Citadele Leasing.
Хотя, согласно статистике AMTEL за 2024 год, продажи дизельных автомобилей в прошлом году выросли больше всего - на 55,9% - их доля в общем объеме продаж составляет всего 17%. В то же время доля гибридных автомобилей в общем объеме продаж достигла уже 50%.
«Это показывает, что покупатели автомобилей отдают предпочтение моделям, которые одновременно экономичны, экологичны и хорошо сохраняют свою стоимость, - отметил Моппель. - Значительный рост продаж дизельных автомобилей, вероятно, связан с введением автоналога, который для моделей с дизельными двигателями будет выше, чем с гибридными».
По данным AMTEL за 2024 год, самыми популярными новыми моделями автомобилей стали Škoda Octavia, Škoda Kodiaq и Toyota Corolla.