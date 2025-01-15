Сломанное дерево пролежало на кабелях три дня

Во вторник утром, незадолго до 11 часов, спасателей вызвали на улицу Херманни. Там уже три дня лежало упавшее дерево, перегородившее дорогу, а кабели висели почти что на земле. Ограды, поставленные ранее для безопасности, оставались нетронутыми. Спасатели быстро справились с задачей: убрали дерево и восстановили движение по улице.

Но на этом вызовы не закончились. Вечером, около половины шестого, жители двух подъездов дома на улице Васара забили тревогу: в подъездах и подвале появился резкий запах химикатов. Спасатели провели проверку с использованием приборов. Угроза взрыва не подтвердилась, но источник запаха так и не удалось обнаружить. После проветривания воздух стал заметно чище. Днем ситуацию проверяли также специалисты из Департамента окружающей среды и Тартуского водоканала, но ничего опасного они не нашли. Спасатели порекомендовали жильцам продолжать проветривать помещения.