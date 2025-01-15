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Сломанное дерево провисело на проводах три дня

Перевод: Каролина Вертяева
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Сломанное дерево пролежало на дороге и кабелях три дня, пока спасатели не убрали его.
Сломанное дерево пролежало на дороге и кабелях три дня, пока спасатели не убрали его. Фото: Lõuna päästekeskus

В Тарту продолжают устранять последствия снежной бури, которая бушевала на выходных. Однако неожиданно потеплевшая погода принесла спасателям новые хлопоты.

Во вторник утром, незадолго до 11 часов, спасателей вызвали на улицу Херманни. Там уже три дня лежало упавшее дерево, перегородившее дорогу, а провода свисали почти что на земле. Ограды, поставленные ранее для безопасности, оставались нетронутыми. Спасатели быстро справились с задачей: убрали дерево и восстановили движение по улице.

Но на этом вызовы не закончились. Вечером, около половины шестого, жители двух подъездов дома на улице Вазари забили тревогу: в подъездах и подвале появился резкий запах химикатов. Спасатели провели проверку с использованием приборов. Угроза взрыва не подтвердилась, но источник запаха так и не удалось обнаружить. После проветривания воздух стал заметно чище. Днем ситуацию проверяли также специалисты из Департамента окружающей среды и Тартуского водоканала, но ничего опасного они не нашли. Спасатели порекомендовали жильцам продолжать проветривать помещения.

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