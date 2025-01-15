В Тарту продолжают устранять последствия снежной бури, которая бушевала на выходных. Однако неожиданно потеплевшая погода принесла спасателям новые хлопоты.
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Сломанное дерево провисело на проводах три дня
Во вторник утром, незадолго до 11 часов, спасателей вызвали на улицу Херманни. Там уже три дня лежало упавшее дерево, перегородившее дорогу, а провода свисали почти что на земле. Ограды, поставленные ранее для безопасности, оставались нетронутыми. Спасатели быстро справились с задачей: убрали дерево и восстановили движение по улице.