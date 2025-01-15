Пойманная на допинге спортсменка избежала наказания, предоставив неожиданное объяснение

Она объяснила наличие лигандрола в пробе интимным контактом с мужем.

«Харрис совершила нарушение антидопинговых правил, но вины или халатности у спортсменки нет, поэтому срок дисквалификации не был назначен. Временное отстранение с нее было снято», — говорится в сообщении CAS.

«Харрис подверглась воздействию лигандрола из-за интимных контактов с мужем в период, когда он употреблял БАД, содержащий это запрещенное вещество», - значится в сообщении CAS. Спортсменка утверждала, что не знала, что муж принимал этот препарат и не знала, что вещество может попасть в ее организм даже таким способом.

«Я не могу выразить словами, насколько счастлива сейчас. Я тряслась все утро с тех пор, как получила новость, которая, как я думала, никогда не придет. Я оправдана, и это невероятно здорово. Я так рада снова вернуться в спорт, который я люблю, не могу дождаться этого», - прокомментировала спортсменка.