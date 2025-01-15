В Финский залив прибыли два корабля НАТО для отслеживания перемещения судов

«НАТО направила корабли после того, как на Рождество в Балтийском море было перерезано несколько электрокабелей, а также несколько телекоммуникационных кабелей», - говорится в сообщении.

По данным портала, в Балтийское море также прибывают несколько других военных кораблей НАТО, подводных лодок, самолетов-разведчиков и подводных беспилотников.

Во вторник генеральный секретарь НАТО Марк Рютте завил на саммите стран альянса региона Балтийского моря о начале проекта «Балтийский страж» (Baltic Sentry), который направлен на предотвращение повреждения критически важной инфраструктуры, в том числе газопроводов, электрокабелей и кабелей связи.

Патрулирование Балтийского моря в НАТО объясняют инцидентами в последнее время, когда в течение года были зафиксированы три случая повреждения подводных объектов критически важной инфраструктуры якорями крупнотоннажных судов.

В НАТО увязывают эти случаи с деятельностью судов российского «теневого флота».