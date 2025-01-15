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В Финский залив прибыли два корабля НАТО для отслеживания перемещения судов

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На фотографии, сделанной Пограничной охраной Финляндии, изображен морской патрульный корабль Turva, патрулирующий Финский залив 11 октября 2023 г. вблизи поврежденного газопровода Balticconnector.
На фотографии, сделанной Пограничной охраной Финляндии, изображен морской патрульный корабль Turva, патрулирующий Финский залив 11 октября 2023 г. вблизи поврежденного газопровода Balticconnector. Фото: Finnish Border Guard / LEHT / SIPA / Scanpix

В Финский залив для отслеживания перемещения судов прибыли два корабля НАТО, сообщает в среду портал телерадиовещания Финляндии Yle.

«НАТО направила корабли после того, как на Рождество в Балтийском море было перерезано несколько электрокабелей, а также несколько телекоммуникационных кабелей», - говорится в сообщении.

По данным портала, в Балтийское море также прибывают несколько других военных кораблей НАТО, подводных лодок, самолетов-разведчиков и подводных беспилотников.

Во вторник генеральный секретарь НАТО Марк Рютте завил на саммите стран альянса региона Балтийского моря о начале проекта «Балтийский страж» (Baltic Sentry), который направлен на предотвращение повреждения критически важной инфраструктуры, в том числе газопроводов, электрокабелей и кабелей связи.

Патрулирование Балтийского моря в НАТО объясняют инцидентами в последнее время, когда в течение года были зафиксированы три случая повреждения подводных объектов критически важной инфраструктуры якорями крупнотоннажных судов.

В НАТО увязывают эти случаи с деятельностью судов российского «теневого флота».

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