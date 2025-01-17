«Это вам не ларек с продуктами»: что думают нарвитяне о предложении закрыть границу с Россией?

Рене Абрамсон, представитель Партии реформ в Нарве

Сейчас не вижу причин, по которым нужно было бы закрывать границу. Закрытие могло бы быть оправдано и логично, на мой взгляд, только как реакция на что либо. Например, какую-то эскалацию со стороны преступного режима Российской Федерации или сбои работы на границе. Сейчас этого не наблюдается, поэтому заявления Isamaa больше похожи на популизм. Решение закрыть границу было бы не связано ни с безопасностью, ни с каким либо другим важным вопросом для государства.

Рене Абрамсон. Фото: Личный архив/ Facebook

Мне сложно сказать, что случится, если границу закроют. Я не знаю, как много людей и в какой степени реально зависят от работы границы. Но мне кажется, что немного, и катастрофы никакой не будет. Хотя такая картина выглядела бы, конечно, потешно: не работает эта граница тут больше, тупик полный. Но у меня есть мечта, что всё будет работать лучше, чем раньше, правда, для этого должна РФ поменяться, а не мы.

Марграрита Свиридова, студентка Нарвского колледжа Тарутского университета