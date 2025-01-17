На минувшей неделе большой резонанс в СМИ получило предложение партии Isamaa, находящейся в оппозиции в правительстве, полностью закрыть границу с Россией. Rus.Postimees спросил у жителей Нарвы, что они думают по этому поводу.
«Это вам не ларек с продуктами»: что думают нарвитяне о предложении закрыть границу с Россией?
Вадим Орлов, депутат Нарвского горсобрания, бизнесмен
Я разделяю мнение большинства здравомыслящих политиков и экспертов в области безопасности, что закрытие границы с Россией является необоснованным шагом, который не снизит безопасность Эстонии, и даже наоборот, может привести к дополнительному социальному напряжению в приграничных регионах. Основой выживания жителей Нарвы последние 20 лет была работа промышленных предприятий, в первую очередь в сфере сланцевой энергетики, на втором месте транзит и в меньшей степени туризм.
В настоящее время будущее сланцевой энергетики политиками умножено на ноль, транзит на нуле из-за закрытого со стороны РФ автомобильного приграничного пункта пропуска. Единственный сектор, который хоть как-то выживает и приносит деньги в регион, это сфера обслуживания тех, кто при закрытых границах с Россией в Финляндии, пользуется возможностью въехать в Россию через Нарву. Движение людей через Нарву создаёт хоть какое-то ощущение живого города. Если границу закроют, то это будет ещё одним, очень серьёзным шагом в направлении социальной катастрофы в регионе, а это уже огромный вызов в сфере безопасности.
Жаль, что политики в стремлении к рейтингам своих партий забывают, что для безопасности «важнее создать народу жизнь, которую стоило бы защищать». Если бы политики действительно думали в интересах Эстонии в целом и эстонского города Нарва в частности, то они бы предложили открыть второй пограничный пункт пропуска на Кренгольме. Это создало бы очень нужные условия для развития эстонского города Нарва и, однозначно, укрепило бы безопасность всей Эстонии.
Данила Свиридов, фотограф
В моей жизни закрытие границы не играет роли. Однако я понимаю, что это может затронуть людей, у которых есть причины для поездок в Россию. Например, у некоторых там живут пожилые родственники, за которыми некому ухаживать. В таких случаях важно, чтобы эти обстоятельства были учтены при принятии окончательного решения.
Если границу все-таки закроют, в первую очередь это может вызвать стресс для людей, которые по личным причинам ездят в Россию. Им придется искать альтернативные пути для пересечения границы через другие страны. Это также может привести к финансовым трудностям. На мой взгляд, это предложение взвешенное, поскольку эта идея обсуждалась и ранее. В то же время для принятия окончательного решения важно принимать во внимание все аргументы и жизненные ситуации людей, которых это затронет. Нужно, чтобы мнения разных групп населения были учтены, чтобы решение было максимально справедливым и сбалансированным.
Эдуард Пирк, нарвский активист и общественный деятель
Что значит «закрыть границу»? Это ведь не ларёк с продуктами. Усильте контроль, если вдруг это необходимо или мы чего-то не знаем. Но государство любые, даже бредовые свои идеи прикрывает государственной необходимостью, часто абстрактной. Народ остается в неведении, а государство делает, что считает нужным.
Но принципиально в этой ситуации мы ничего сделать не сможем - побухтим на кухнях и, к сожалению, всё, ведь спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Государству до простых людей дела нет, проблемы границы для работников Тоомпеа выглядят совсем по-другому, нежели для нас, обычных нарвитян. Думаю, что заявление Isamaa - это не популизм, а тренд. Или даже диагноз.
Рене Абрамсон, представитель Партии реформ в Нарве
Сейчас не вижу причин, по которым нужно было бы закрывать границу. Закрытие могло бы быть оправдано и логично, на мой взгляд, только как реакция на что либо. Например, какую-то эскалацию со стороны преступного режима Российской Федерации или сбои работы на границе. Сейчас этого не наблюдается, поэтому заявления Isamaa больше похожи на популизм. Решение закрыть границу было бы не связано ни с безопасностью, ни с каким либо другим важным вопросом для государства.
Мне сложно сказать, что случится, если границу закроют. Я не знаю, как много людей и в какой степени реально зависят от работы границы. Но мне кажется, что немного, и катастрофы никакой не будет. Хотя такая картина выглядела бы, конечно, потешно: не работает эта граница тут больше, тупик полный. Но у меня есть мечта, что всё будет работать лучше, чем раньше, правда, для этого должна РФ поменяться, а не мы.
Марграрита Свиридова, студентка Нарвского колледжа Тарутского университета
Лично я считаю, что границу закрывать не стоит. Такое решение может привести к ограничению общения с членами семьи, которые проживают в России. Я также знаю, что некоторые граждане РФ пересекают границу, чтобы получить медицинские услуги по приемлемой цене. Лично я выступаю против посещения России в туристических целях во время военных действий в Украине, но при этом понимаю, что для некоторых людей, проживающих сейчас в Эстонии, Россия является домом, где их ждет семья, а также местом, где они имеют право пользоваться услугами своей родной страны.
Если закроют, начнутся протесты и недовольство русскоговорящего населения Эстонии. Особенно это коснется жителей Ида-Вирумаа, так как здесь проживает больше всего русских. Мне кажется, от таких партий, как Isamaa и EKRE, отвернутся многие русскоговорящие люди, которые, возможно, до этого решения были их сторонниками.
Думаю, что многие жители Эстонии с начала войны испытывают страх и тревогу за будущее, задавая вопрос: «А вдруг мы следующие?». Мне кажется, что сейчас многие политические партии Эстонии, в том числе Isamaa, хотят показать, что Россия больше не сможет завладеть ими и отнять независимость и свободу, которую Эстония обрела. Однако этот страх не опирается на факты и мешает принимать разумные решения. Поэтому я уверена, что это предложение не является тщательно продуманным, а скорее очередным намеком на то, что «Эстония только для эстонцев».
Марк Сергиенко, администратор группы «Наша эстонская Нарва»
Предложение о закрытии границы с Россией, несмотря на её статус агрессора в Украине, является крайне чувствительным шагом, который, вероятно, вызовет смешанные настроения внутри страны и на международной арене. С одной стороны, это может быть воспринято как символ решимости перед лицом потенциальной угрозы, особенно в условиях, когда Эстония, как член НАТО, находится на передовой линии противостояния российской агрессии.
С другой стороны, исторический опыт показывает, что подобные меры редко достигают стратегических целей, но несут значительные издержки. Закрытие границ между Индией и Пакистаном в 2001 году после атаки на индийский парламент не только обострило региональное напряжение, но и существенно ухудшило экономическое положение приграничных сообществ, не устранив угрозы терроризма. Аналогично, во время конфликта между Турцией и Сирией попытки Турции перекрыть границу усилили гуманитарный кризис и вызвали критику международного сообщества.
В случае Эстонии закрытие границы может подорвать локальную экономику и создать напряжение среди русскоязычных граждан, что ослабит внутреннюю стабильность страны. С точки зрения международной политики, такие меры могут быть расценены как шаг к изоляционизму, что контрастирует с имиджем Эстонии как открытого демократического государства. Вместо этого стратегически разумнее сосредоточиться на усилении оборонительных возможностей, разведки и сотрудничества с союзниками по НАТО.