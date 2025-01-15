По состоянию на 30 ноября 2024 года немногим более 4,2 млн граждан стран, не входящих в ЕС, которые покинули Украину в результате российского вторжения, получили временную защиту в одном из государств Евросоюза, пишет Rus.ERR.
Эстония входит в тройку стран ЕС по числу украинских беженцев в расчете на население
За месяц число получивших временную защиту в ЕС украинских беженцев выросло на 35 800, свидетельствуют опубликованные 15 января данные статистической службы Европейского союза Eurostat.
На первом месте по количеству принятых украинских беженцев в расчете на душу населения по положению на конец ноября находилась Чехия (35,3 беженца на 1000 местных жителей), за которой следовали Польша (27), Эстония и Латвия (по 25,5). При этом средний показатель по ЕС составлял 9,4 на тысячу местных жителей.
Эстония к концу ноября предоставила временную защиту 35 015 военным беженцам - это на 375 человек больше, чем месяцем ранее.