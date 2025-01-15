В городском автобусе замечен мужчина, подозреваемый в домогательствах к детям

Полиция в курсе данного сообщения, и личность человека установлена, сообщил веб-полицейский Алик Сяде. Однако на данный момент никто не обращался в полицию по поводу его действий.

«С ним уже проведена беседа, продолжается выяснение обстоятельств и проверка его прошлого», - отметил Сяде. Полиция также занимается просмотром записей с городских камер наблюдения для сбора дополнительной информации.

Случаи, связанные с детьми, всегда являются для полиции приоритетом, подчеркнул Сяде. «Если кто-то видит недопустимое поведение в отношении детей, следует как можно скорее сообщить об этом в полицию, чтобы мы могли собрать необходимую информацию, проверить обстоятельства и при необходимости помочь детям», - добавил веб-полицейский.

Tartu Postimees связался с человеком, который опубликовал сообщение в социальных сетях, но пока не получил ответа, что именно произошло и почему он не обратился в полицию.