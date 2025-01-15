В городском автобусе замечен мужчина, подозревающийся в приставаниях к детям

Во вторник вечером, 14 января, в социальных сетях распространилась информация, что по центру Тарту и в автобусе маршрута №4 перемещается человек, который замечен в домогательствах. Сообщалось, что он намеренно прикасается к детям и предлагает им вступить с ним в половую связь. Утром в среду этого сообщения уже не было.