Холодным зимним днем мы приехали к Психиатрическому центру Зеэвальд - огромному, полузаброшенному комплексу, на территории которого можно мгновенно потеряться - настолько она велика. Длинные аллеи, здания, построенные в стиле немецких загородных вилл, и котельная -электростанция с водонапорной башней, напоминающая замок Дракулы. Но почти все эти строения пустуют уже много лет.

У знаменитого зеленого забора нас уже ждала медсестра по профессии и экскурсовод по совместительству Оксана Яаксон, которая рассказала, что большую часть жизни прожила недалеко от этого легендарного места. В детстве, как и все дети, она играла в прятки, догонялки и казаков-разбойников. Но была еще одна игра - в психбольницу.

«Тогда мы с друзьями абсолютно не осознавали, что здесь происходит, - вспоминает Оксана. - В детском сознании рождались образы темных комнат и орудий пыток».