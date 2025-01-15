Известный предприниматель построит большой жилой массив на берегу реки Ягала

По словам Пярнаметса, в деревне Руу в Йыэляхтме будет построено в общей сложности жилье для 65 семей - сорок индивидуальных домов и 25 боксов в рядных домах. Застройка будет проводиться в два этапа. На стадии завершения в рамках первого этапа находится строительство дорог и инженерных сетей, а вскоре завершится проектирование дорог и инженерных сетей по второму этапу. В зоне нового проекта развития можно будет приобрести как готовые к застройке участки площадью 2000 квадратных метров, так и дома под ключ.

«Резиденции Йыэляхтме расположены в нетронутой естественной среде, в окружении леса, где количество жилых участков ограничено. Рядом с зоной застройки находится река Ягала с водопадом, а сама территория застройки расположена между лесными массивами, принадлежащими государству и RMK. Водопад Ягала находится в нескольких минутах ходьбы, до пляжа Пунакиви можно добраться на машине за несколько минут, а до центра Таллинна - менее чем за полчаса», - сказал Пярнаметс и добавил, что поблизости есть различные центры верховой езды и содержания лошадей, гольф-клуб Йыэляхтме и деревня Ниме.

«Зона отдыха у водопада Ягала, расположенная неподалеку от зоны застройки, находится в собственности муниципалитета, и в основном останется естественной зеленой зоной. Согласно генеральному плану волостного самоуправления, это зона отдыха и развлечений, где не планируется массовая жилая застройка или индустриальные парки», - сказал Пярнаметс.