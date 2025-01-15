В Риге ребенок застрял в лифте между этажами

В социальных сетях появилась информация о том, что лифт якобы упал. Однако, как объяснили в компании RNP, такое технически невозможно. Каждый лифт оснащен механизмом безопасности, который автоматически блокирует его и предотвращает падение.

В RNP отметили, что иногда резкая остановка лифта может напугать пассажиров, но это не является чрезвычайной ситуацией. Механизмы безопасности срабатывают как в старых, так и в новых лифтах.

Дом на улице Паула Лейиня обслуживает предприятие Liftu alianse. После сообщений об инциденте сотрудники RNP связались с компанией. Специалисты прибыли на место, разблокировали лифт и освободили ребенка, застрявшего внутри. Лифт осмотрели, и сейчас он полностью исправен.

В домах, которые обслуживает RNP, лифты проверяются ежемесячно. Проверка этого лифта проводилась 2 января, а более масштабное техническое обследование - 10 октября 2024 года Латвийской ассоциацией экспертов по промышленной безопасности.

В RNP поясняют, что механизмы безопасности лифта чаще всего срабатывают из-за неправильного использования, например, если кабину раскачивают, в ней прыгают, перегружают, мешают работе дверей или хаотично нажимают кнопки. Однако, независимо от причины, система безопасности всегда срабатывает, чтобы предотвратить опасность.

Специалисты по лифтам рекомендуют использовать лифты правильно и безопасно. Находясь в лифте, не нужно его раскачивать, прыгать в нем, трогать механизмы дверей. В свою очередь, если лифт остановился между этажей, ни в коем случае нельзя пытаться выбраться из него своими силами, необходимо подождать бригаду специалистов.

Если людям в лифте стало плохо, необходимо вызвать и спасательную службу.