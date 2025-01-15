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Налоговый департамент сообщил, кто в этом году попадет под особый контроль

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Руководитель отдела подоходного налога MTA Мадис Лаас.
Руководитель отдела подоходного налога MTA Мадис Лаас. Фото: Madis Veltman

На пресс-конференции Налогово-таможенного департамента (MTA) было объявлено, что в этом году основное внимание будет уделено участникам сделок с ценными бумагами, владельцам инвестиционных счетов и лицам, получающим доход через платформы.

Подавать декларацию о доходах обязаны те, кто совершал операции с ценными бумагами, инвестировал, получал доход от аренды, продал недвижимость, оплатил обучение, получал доход через платформы или сделал взносы в III пенсионную ступень.

Тем, кто подает декларацию о доходах, в этом году вернут меньше денег, чем в прошлом. Больше нельзя вычитать проценты по жилищному кредиту, а также получать налоговые льготы за детей или партнера. Остаются только возврат налога за пожертвования и обучение (до 1200 евро) и за взносы в III пенсионную ступень. Хотя ставка подоходного налога на 2024 год составляет 20 процентов, в этом году действует ставка 22 процента.

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