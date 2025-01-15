На пресс-конференции Налогово-таможенного департамента (MTA) было объявлено, что в этом году основное внимание будет уделено участникам сделок с ценными бумагами, владельцам инвестиционных счетов и лицам, получающим доход через платформы.
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Налоговый департамент сообщил, кто в этом году попадет под особый контроль
Подавать декларацию о доходах обязаны те, кто совершал операции с ценными бумагами, инвестировал, получал доход от аренды, продал недвижимость, оплатил обучение, получал доход через платформы или сделал взносы в III пенсионную ступень.