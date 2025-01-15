Налоговый департамент сообщил, кто в этом году попадет под особый контроль

Тем, кто подает декларацию о доходах, в этом году вернут меньше денег, чем в прошлом. Больше нельзя вычитать проценты по жилищному кредиту, а также получать налоговые льготы за детей или партнера. Остаются только возврат налога за пожертвования и обучение (до 1200 евро) и за взносы в III пенсионную ступень. Хотя ставка подоходного налога на 2024 год составляет 20 процентов, в этом году действует ставка 22 процента.