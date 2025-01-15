Bloomberg: Китай уже не решается принимать российскую нефть

Перед этим компания, которая управляет портами провинции Шаньдун, запретила принимать попавшие под санкции танкеры, отмечает агентство.

По данным компании по отслеживанию судов Kpler, танкер «Хюйхай Пасифик» должен был прибыть в Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января после загрузки почти 770 тысяч баррелей сырой нефти из российского тихоокеанского порта Козьмино. Однако в выходные судно изменило курс и теперь стоит на стоянке у берега.

Танкер «Мермар» вышел из Козьмино 5 января с более чем 755 тысячами баррелей российской нефти и должен был зайти в порт Яньтай на этой неделе, но теперь также ждёт у берега. Судно «Олиа» с 700 тысячами баррелей нефти вышло из российского порта 7 января и также направлялась в Яньтай, но сейчас находится в Желтом море.

Как пишет The Bell, одновременно с ними у берегов Испании стоит попавший под санкции газовоз «Кул Ровер» со сжиженным газом «Газпрома».

10 января Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции против двух крупнейших экспортёров нефти в России – «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». С ними, а также с десятками других компаний теперь запрещено иметь финансовые отношения с использованием доллара или американской финансовой системы.

Санкции вновь распространены на крупнейшую российскую судоходную компанию «Совкомфлот». Под ограничения попали 183 танкера под флагами разных стран, предположительно, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты в нарушение санкций западных стран. Bloomberg называет последний санкционный пакет США самым жёстким в российской истории.

13 января цена на фьючерсы на эталонную марку Brent подскочила до $81,11 за баррель, что стало самым высоким показателем с конца августа 2024 года.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на новые санкции США в отношении российской нефти заявил, что сложившиеся маршруты экспорта российских энергоносителей «просто так перерубить невозможно». Россия, по его словам, будет искать альтернативные маршруты поставок своих энергоносителей, чтобы минимизировать последствия санкций, добавил Песков.