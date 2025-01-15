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Эстонские охотники отстрелили 59 волков, включая больного, нападавшего на собак

Перевод: Каролина Вертяева
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В совместной охоте примут участие 94 охотника. На снимке изображена группа охотников с застреленным волком в районе Кярстна после четырехчасовой охоты.
В совместной охоте примут участие 94 охотника. На снимке изображена группа охотников с застреленным волком в районе Кярстна после четырехчасовой охоты. Фото: Aadu Kunimägi

К началу недели охотники в Эстонии за этот сезон отстрелили 59 волков. В Вильяндимаа, где за последние два-три месяца волки загрызли более двадцати собак, было убито четыре или пять хищников. Среди них оказался волк, тяжело больной чесоткой. Предполагается, что именно он нападал на собак прямо во дворах.

По данным Департамента окружающей среды, лимит отстрела уже исчерпан в нескольких зонах: в западной и южной части Пярнумаа, южной части Ляэнемаа, а также в Ярва и Вырумаа. Больше всего волков убито в Вырумаа - 10 особей, что соответствует установленному лимиту.

В начале января Департамент окружающей среды увеличил лимит охоты на волков с 90 до 103 особей.

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