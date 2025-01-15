Эстонские охотники отстрелили 59 волков, включая больного, нападавшего на собак

К началу недели охотники в Эстонии за этот сезон отстрелили 59 волков. В Вильяндимаа, где за последние два-три месяца волки загрызли более двадцати собак, было убито четыре или пять хищников. Среди них оказался волк, тяжело больной чесоткой. Предполагается, что именно он нападал на собак прямо во дворах.