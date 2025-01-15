Европа должна увеличить военные расходы и лучше координировать свою оборону для защиты от гибридных атак России и диверсий на кабелях в Балтийском море, заявил президент Финляндии Александр Стубб во вторник, 14 января, в интервью Euronews.
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Президент Финляндии: Европа должна укреплять оборону, каникулы от истории закончились
«Европейские каникулы от истории закончились», - сказал Стубб, который во вторник в Хельсинки принимал лидеров стран НАТО Балтийского региона для обсуждения региональной безопасности.