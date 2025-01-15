Президент Финляндии: Европа должна укреплять оборону, каникулы от истории закончились

«Европейские каникулы от истории закончились», - сказал Стубб, который во вторник в Хельсинки принимал лидеров стран НАТО Балтийского региона для обсуждения региональной безопасности.

Встреча была организована после того, как Финляндия задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, принадлежит теневому флоту России и подозревается в повреждении электрокабеля между Эстонией и Финляндией, а также четырех международных коммуникационных кабелей.