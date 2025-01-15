Ср, 15.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Президент Финляндии: Европа должна укреплять оборону, каникулы от истории закончились

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Президент Финляндии Александр Стубб.
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / IMAGO / Scanpix

Европа должна увеличить военные расходы и лучше координировать свою оборону для защиты от гибридных атак России и диверсий на кабелях в Балтийском море, заявил президент Финляндии Александр Стубб во вторник, 14 января, в интервью Euronews.

«Европейские каникулы от истории закончились», - сказал Стубб, который во вторник в Хельсинки принимал лидеров стран НАТО Балтийского региона для обсуждения региональной безопасности.

Встреча была организована после того, как Финляндия задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, принадлежит теневому флоту России и подозревается в повреждении электрокабеля между Эстонией и Финляндией, а также четырех международных коммуникационных кабелей.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх