Сейм Латвии обсуждает законопроект, который обязывает всех граждан стран СНГ под угрозой штрафа в две тысячи евро подробно рассказывать о целях своего приезда в страну. Rus.Postimees узнал в МВД Эстонии о повторении подобных практик соседей.
Для подписчиков
Из-за Путина и Лукашенко граждан стран бывшего СССР перепроверят в Латвии. А в Эстонии?
Комиссия по национальной безопасности латвийского парламента разработала изменения закона о государственной границе Латвии, которые коснутся граждан бывших республик СССР, в настоящее время входящих в так называемое «содружество независимых государств» (СНГ). Депутаты Сейма предлагают ввести для этих иностранцев обязательную процедуру подробного уведомления властей Латвии перед приездом в страну.
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