Из-за Путина и Лукашенко граждан стран бывшего СССР перепроверят в Латвии. А в Эстонии?

Комиссия по национальной безопасности латвийского парламента разработала изменения закона о государственной границе Латвии, которые коснутся граждан бывших республик СССР, в настоящее время входящих в так называемое «содружество независимых государств» (СНГ). Депутаты Сейма предлагают ввести для этих иностранцев обязательную процедуру подробного уведомления властей Латвии перед приездом в страну.