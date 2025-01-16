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Из-за Путина и Лукашенко граждан стран бывшего СССР перепроверят в Латвии. А в Эстонии?

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Рабочие снимают герб Советского Союза со щита монумента «Родина-мать» в Киеве, Украина. 31 июля 2023 года,.
Рабочие снимают герб Советского Союза со щита монумента «Родина-мать» в Киеве, Украина. 31 июля 2023 года,. Фото: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Сейм Латвии обсуждает законопроект, который обязывает всех граждан стран СНГ под угрозой штрафа в две тысячи евро подробно рассказывать о целях своего приезда в страну. Rus.Postimees узнал в МВД Эстонии о повторении подобных практик соседей.

Комиссия по национальной безопасности латвийского парламента разработала изменения закона о государственной границе Латвии, которые коснутся граждан бывших республик СССР, в настоящее время входящих в так называемое «содружество независимых государств» (СНГ). Депутаты Сейма предлагают ввести для этих иностранцев обязательную процедуру подробного уведомления властей Латвии перед приездом в страну.

Изменения предполагают, что граждане Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана, после принятия поправок в Сейме, будут обязаны перед въездом в Латвию указать цель поездки, предполагаемое время пребывания, место, маршрут поездки и контактные данные.

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