Сильдару уверенно вышел в полуфинал этапа Кубка мира

Сильдару выступал в первой группе квалификации, где его соперниками были 30 участников. Столько же спортсменов соревновались во второй группе. Чтобы пройти в полуфинал, который состоится в пятницу, нужно было попасть в топ-12.

В первом заезде Генри Сильдару получил за свое выступление 78,25 балла и занял пятое место. Во втором заезде 18-летний эстонец не смог улучшить свой результат, а трое соперников обошли его. В итоге он завершил квалификацию на восьмой позиции.

Лучший результат в первой квалификационной группе показал американец Мак Форехенд, чей второй заезд судьи оценили в 92,00 балла. Вторым стал норвежец Бирк Рууд (88,25 балла), а третьим - канадец Эван МакИчран (86 баллов). Лучшим во второй группе стал швейцарец Андри Рагеттли с результатом 88,00 баллов.

Этап Кубка мира по слоупстайлу среди мужчин продолжится в Лааксе в пятницу. Полуфинал стартует в 11:00 по эстонскому времени, а финал, куда пройдут 12 лучших лыжников, начнется в 14:35.