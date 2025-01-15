Полиция хочет прекратить или хотя бы существенно сократить свою деятельность в качестве бюро находок и призывает людей самостоятельно искать владельцев найденных на улице вещей. Часто в полицию поступают вещи, которые должны были бы быть выброшены в мусорное ведро.
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Слишком много хлама: полиция хочет сократить свою работу в качестве бюро находок
«Когда полиция вынуждена заниматься оставленными зонтиками или сломавшимися телефонами, страдает основная деятельность правоохранителей, - сказал руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь. - Вместо того чтобы решать важные дела, сотрудники теряют время и силы на задачи, которые не способствуют улучшению безопасности.»