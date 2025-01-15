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Слишком много хлама: полиция хочет сократить свою работу в качестве бюро находок

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Выбор находок, которые полиция хранит на своём складе, но владельцы до сих пор не пришли их забрать.
Выбор находок, которые полиция хранит на своём складе, но владельцы до сих пор не пришли их забрать. Фото: Margus Sass

Полиция хочет прекратить или хотя бы существенно сократить свою деятельность в качестве бюро находок и призывает людей самостоятельно искать владельцев найденных на улице вещей. Часто в полицию поступают вещи, которые должны были бы быть выброшены в мусорное ведро.

«Когда полиция вынуждена заниматься оставленными зонтиками или сломавшимися телефонами, страдает основная деятельность правоохранителей, - сказал руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь. - Вместо того чтобы решать важные дела, сотрудники теряют время и силы на задачи, которые не способствуют улучшению безопасности.»

Он отметил, что в здании Вильяндиского отделения полиции лежат множество малозначительных предметов, найденных людьми в общественных местах и переданных в полицию на хранение. Там можно найти старые санки, одежду, сумки и другие вещи, чья ценность либо минимальна, либо вообще нулевая.

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