Слишком много хлама: полиция хочет сократить свою работу в качестве бюро находок

Выбор находок, которые полиция хранит на своём складе, но владельцы до сих пор не пришли их забрать.

Полиция хочет прекратить или хотя бы существенно сократить свою деятельность в качестве бюро находок и призывает людей самостоятельно искать владельцев найденных на улице вещей. Часто в полицию поступают вещи, которые должны были бы быть выброшены в мусорное ведро.