Новый тренер сборной уверен, что Хейки Наби еще не сказал последнего слова в спорте

«Хейки Наби все еще в хорошей форме, и мы постараемся извлечь максимум из его возможностей как спортсмена. Надеемся, что он останется здоровым. Но важный для меня вызов - поддерживать интерес к борьбе, чтобы молодежь приходила в клубы. Чем больше молодых людей займется борьбой, тем больше из них продолжат заниматься спортом во взрослом возрасте», - цитируют Лаппалайнена радионовости ERR.