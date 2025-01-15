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Около ста человек обратились за медицинской помощью из-за гололеда на улицах

Перевод: Сергей Светлов
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Улицы Тарту стали скользкими из-за оттепели. В травмпункт больше всего пациентов из-за гололедицы обратились в воскресенье и понедельник.
Улицы Тарту стали скользкими из-за оттепели. В травмпункт больше всего пациентов из-за гололедицы обратились в воскресенье и понедельник. Фото: Sille Annuk

Плюсовая температура во вторник, 14 января, превратила улицы Тарту в каток. В среду температура воздуха также была выше нуля, местами подо льдом уже был виден асфальт. Держаться на ногах на скользких улицах крайне сложно, из-за чего десятки человек с ушибами и вывихами отправились в травмпункт.

Хотя из-за падений люди действительно обращались в травмпункт, общее количество обращений не сильно отличается от обычного, отметил руководитель отделения экстренной медицины Клиники Тартуского университета доктор Сандер Покс.

С 6 по 14 января в травматологический кабинет отделения экстренной медицины клиники обратилось в общей сложности 524 пациента. Из них 84 человека упали из-за гололеда. Больше всего пациентов поступило в воскресенье и понедельник.

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