Около ста человек обратились за медицинской помощью из-за гололеда на улицах

Улицы Тарту стали скользкими из-за оттепели. В травмпункт больше всего пациентов из-за гололедицы обратились в воскресенье и понедельник.

Плюсовая температура во вторник, 14 января, превратила улицы Тарту в каток. В среду температура воздуха также была выше нуля, местами подо льдом уже был виден асфальт. Держаться на ногах на скользких улицах крайне сложно, из-за чего десятки человек с ушибами и вывихами отправились в травмпункт.