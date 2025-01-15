В среду днем в тартуском районе Аннелинн произошла авария: водитель Ford Mustang потерял контроль над автомобилем, врезался в столб и повалил его.
ФОТО ⟩ Водитель на Ford Mustang потерял управление и снес фонарный столб
В результате дорожного происшествия на улице Калда никто из людей не пострадал, однако заднеприводный Ford Mustang с двигателем мощностью более 300 лошадиных сил получил значительные повреждения. Уличный фонарный столб, принявший на себя удар, также был сломан.
На место происшествия прибыли спасатели и патруль полиции. Сотрудники правоохранительных органов убедились, что водитель был трезв. Дальнейшим разбирательством займется страховая компания.