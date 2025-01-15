Посол Соединенных Штатов в Эстонии Джордж П. Кент, который занимал этот пост два года, в интервью Postimees рассказал, что получил удовольствие от времени, проведенного в стране, и выразил надежду, что его преемник внесет свой вклад в развитие отношений между США и Эстонией, используя свои навыки и опыт.
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Посол США Джордж П. Кент: мои увлечения делают меня в большей степени эстонцем, чем многие местные жители
Опытный дипломат, выпускник Гарвардского университета, Кент в беседе с журналистом Тарво Мадсеном высказал свое мнение о ситуации с безопасностью, об эстонских политиках и о заявлениях Дональда Трампа, вновь избранного президентом США.