Посол США Джордж П. Кент: мои увлечения делают меня в большей степени эстонцем, чем многие местные жители

Посол Джордж П. Кент сказал, что наслаждался временем, проведенным в Эстонии, и надеется еще спеть на Певческом празднике.

Посол Соединенных Штатов в Эстонии Джордж П. Кент, который занимал этот пост два года, в интервью Postimees рассказал, что получил удовольствие от времени, проведенного в стране, и выразил надежду, что его преемник внесет свой вклад в развитие отношений между США и Эстонией, используя свои навыки и опыт.