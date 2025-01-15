AirBaltic бьет рекорды: 2024 год стал самым успешным в истории компании

По словам президента и генерального директора AirBaltic Мартина Гаусса, в 2024 году компания укрепила свои позиции ключевого игрока в европейской авиации. «Мы гордимся тем, что несмотря на сложную внешнюю среду, нам удалось добиться рекордных результатов, что подтверждает доверие наших пассажиров и приверженность нашей команды обеспечивать надежное и безопасное авиасообщение», - отметил Гаусс.

AirBaltic перевезла 8,3 миллиона пассажиров, что на 18% больше, чем в 2023 году, и выполнила рекордное количество рейсов. Средняя заполняемость самолетов выросла до 81,2%, что на 4,5 процентных пункта выше прошлогоднего уровня.

В 2025 году, который станет 30-м юбилейным для компании, AirBaltic планирует сохранить высокий уровень обслуживания и продолжать справляться с вызовами авиационной отрасли.

В декабре 2024 года AirBaltic перевезла 423 000 пассажиров - на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Было выполнено 3820 рейсов, а заполняемость самолетов достигла 80,1%, что на 8,6 процентных пункта выше, чем годом ранее.

В Эстонии в декабре 2024 года пассажиропоток увеличился на 29%, составив 73 000 человек, а количество рейсов выросло на 4%, достигнув 689.

Авиакомпания обслуживает более 130 маршрутов из Риги, Таллинна, Вильнюса, Тампере и сезонно из Гран-Канарии, предлагая рейсы в европейские города, на Ближний Восток, в Северную Африку и Кавказ.