То, что новый президент США сразу после начала своего срока приедет в Украину с официальным визитом, показывает, что тема войны имеет для него большое значение. Трамп, безусловно, заинтересован в наступлении мира, как этого хотят украинцы и все остальные. Но мир не может считаться настоящим миром, если он не является справедливым. На этой встрече будут подняты очень важные темы, но вопросов, конечно, остается много.

Встреча министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна и министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Фото: Eero Vabamägi

- Почти вся Европа ведет гибридную войну с Россией. Как Эстония вообще может помочь Украине в борьбе с агрессором?

- Мы не взаимодействуем с Россией, за исключением случаев технических пограничных инцидентов. Но мы можем систематически поднимать важные темы на международном уровне. Мы стараемся, так сказать, держать Украину в центре внимания, а также занимаемся вопросами возвращения депортированных детей и военнопленных.

Мало говорят о тысячах обычных украинцев, которые оказались в плену и теперь живут в совершенно нечеловеческих условиях в лагерях на территории России. Наши люди также работают над их возвращением домой. Не могу вдаваться в детали, но эта работа ведется. В том числе Эстония сотрудничает с Катаром, который помог вернуть десятки украинских детей.

- Эстония многое построила в Украине, помогает с обучением и многим другим. Замечают ли это?