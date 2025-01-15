Ранним утром в среду, в 5:45, министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») вместе с делегацией укрывался в киевском бомбоубежище. Он непрерывно следил за телефоном, отслеживая количество ракет, запущенных Россией по Украине.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Министр иностранных дел в киевском бомбоубежище: след Эстонии здесь больше, чем кажется (1)
- Какие темы вы обсуждали здесь с вашим украинским коллегой?
- Мы говорили о санкциях против России, замораживании ее активов, о поддержке Украины со стороны Запада... Но больше всего о том, что касается инициативы президента США Дональда Трампа. Кроме того, обсуждали, как вернуть на родину депортированных украинских детей. У Эстонии в этом очень важная роль. Тем для разговора с глазу на глаз было много, и мы говорили откровенно. Мы - очень близкий союзник Украины, и поэтому такие беседы всегда глубокие и честные.
Хотя Эстония - небольшая страна, она играет важную роль в международной политике. В рамках сотрудничества Северных и Балтийских стран нам удалось поднять много серьезных вопросов. Вчера лидеры стран Балтии встретились в Хельсинки, и наш премьер-министр Кристен Михал был одним из организаторов этой встречи.
Конечно, мы также обсуждали с министром иностранных дел Украины их позиции и то, что мы еще можем сделать в общении с союзниками.
- Чего ожидает Украина от визита Дональда Трампа?
- Владимир Зеленский уже говорил с ним по телефону и объяснил, что ситуация в Украине действительно крайне сложная. И что невозможно закончить войну за несколько часов, если Путин абсолютно не изменил свои цели и у него нет никакого интереса к справедливому и долговременному миру.
Но ожидания очень высоки. Последние высказывания Трампа в адрес Украины были крайне лаконичными и хорошо продуманными. Скажем так, нас ждут очень важные моменты! Вопрос в том, хочет ли Путин вообще мира, ведь его целью было не просто захватить новые территории. Его истинное желание - уничтожить Украину и, по сути, весь мировой порядок, по которому мы живем.
То, что новый президент США сразу после начала своего срока приедет в Украину с официальным визитом, показывает, что тема войны имеет для него большое значение. Трамп, безусловно, заинтересован в наступлении мира, как этого хотят украинцы и все остальные. Но мир не может считаться настоящим миром, если он не является справедливым. На этой встрече будут подняты очень важные темы, но вопросов, конечно, остается много.
- Почти вся Европа ведет гибридную войну с Россией. Как Эстония вообще может помочь Украине в борьбе с агрессором?
- Мы не взаимодействуем с Россией, за исключением случаев технических пограничных инцидентов. Но мы можем систематически поднимать важные темы на международном уровне. Мы стараемся, так сказать, держать Украину в центре внимания, а также занимаемся вопросами возвращения депортированных детей и военнопленных.
Мало говорят о тысячах обычных украинцев, которые оказались в плену и теперь живут в совершенно нечеловеческих условиях в лагерях на территории России. Наши люди также работают над их возвращением домой. Не могу вдаваться в детали, но эта работа ведется. В том числе Эстония сотрудничает с Катаром, который помог вернуть десятки украинских детей.
- Эстония многое построила в Украине, помогает с обучением и многим другим. Замечают ли это?
- Это было нашим решением - не ждать окончания войны, а действовать сразу. Мы выбрали тему образования детей, и это не ограничивается только строительством детских садов или школ. Мы также поддерживаем семьи, делимся знаниями с педагогами, обучаем их. Многие из них проходили обучение в Эстонии. Центр по правам человека, по сути, стал первым региональным офисом украинского омбудсмена, который предлагает социальные услуги, услуги на рынке труда, а также занимается возвращением военнопленных и гражданских лиц. Все это имеет очень практическую ценность и приносит реальные результаты. Мы также построили мост в одном из городов, и таких проектов у нас еще несколько.
Однако самое главное - показать украинцам, что они не одни. Украинские СМИ проявляют огромный интерес к Эстонии. Вся Украина знает, что Эстония здесь и выполняет даже во время войны те обязательства, которые она на себя взяла. У других стран-доноров тоже много проектов, и их количество продолжает расти. Эти страны ценят наши возможности, компетентность, а также наши связи с украинскими предпринимателями и местными органами власти. Благодаря этой помощи след Эстонии в Украине значительно больше, чем может показаться исходя из наших реальных размеров.
Конечно, у всего этого есть и эмоциональная сторона – каждый ребенок, каждая семья, каждый человек, которому мы можем помочь, имеют свою собственную ценность.
- Мы старались больше, чем многие европейские страны, которые давали Украине обещания, но чья помощь зачастую не доходит до нужного места.
- Эстония предоставляет много помощи, и на нас смотрят с уважением, но мы никого не упрекаем, а показываем своими действиями, что помогать возможно. Украине нужно все - как военная, так и гуманитарная помощь. С этим никто не спорит, но у нас есть и свои люди, своя жизнь, и мы должны инвестировать в защиту нашего государства.
- Как обстоит ситуация с оборонной промышленностью в Европе, когда военная индустрия Путина работает на полную мощность?
- Россия - это общество страха, где все поставлено на службу военной машине. Однако война пробудила оборонную промышленность и в других странах. Если три года назад в Европейском союзе мы в основном обсуждали сельскохозяйственные субсидии, то сейчас страны готовы инвестировать в собственную обороноспособность. Надеюсь, что совместное финансирование на уровне ЕС - речь идет о сотнях миллиардов евро - будет реализовано.
Сейчас перед нами стоит вопрос, как мы можем сделать нашу оборонную промышленность еще более инновационной в сотрудничестве с Украиной. Украина сама производит больше дронов и боеприпасов, чем когда-либо прежде, и во многом это стало возможным благодаря участию европейских компаний.
- Что должно произойти, чтобы Путин отступил в пределы своей страны?
- Многие боятся, что случится, если Путин действительно потерпит поражение. Но напомню, что когда Советский Союз начал распадаться, во всем мире тоже боялись последствий.
К сожалению, многие не верят, что Россию можно победить, и поэтому считают, что с ней можно о чем-то договориться. Однако последние 20 лет показали, что это невозможно. Здесь должна быть проведена очень четкая красная линия - только тогда можно, так сказать, вывести Путина из игры и направить Россию на правильный путь.