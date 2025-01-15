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ИНТЕРВЬЮ Министр иностранных дел в киевском бомбоубежище: след Эстонии здесь больше, чем кажется (1)

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Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: Eero Vabamägi

Ранним утром в среду, в 5:45, министр иностранных дел Маргус Цахкна («Ээсти 200») вместе с делегацией укрывался в киевском бомбоубежище. Он непрерывно следил за телефоном, отслеживая количество ракет, запущенных Россией по Украине.

- Какие темы вы обсуждали здесь с вашим украинским коллегой?

- Мы говорили о санкциях против России, замораживании ее активов, о поддержке Украины со стороны Запада... Но больше всего о том, что касается инициативы президента США Дональда Трампа. Кроме того, обсуждали, как вернуть на родину депортированных украинских детей. У Эстонии в этом очень важная роль. Тем для разговора с глазу на глаз было много, и мы говорили откровенно. Мы - очень близкий союзник Украины, и поэтому такие беседы всегда глубокие и честные.

Хотя Эстония - небольшая страна, она играет важную роль в международной политике. В рамках сотрудничества Северных и Балтийских стран нам удалось поднять много серьезных вопросов. Вчера лидеры стран Балтии встретились в Хельсинки, и наш премьер-министр Кристен Михал был одним из организаторов этой встречи.

Конечно, мы также обсуждали с министром иностранных дел Украины их позиции и то, что мы еще можем сделать в общении с союзниками.

- Чего ожидает Украина от визита Дональда Трампа?

- Владимир Зеленский уже говорил с ним по телефону и объяснил, что ситуация в Украине действительно крайне сложная. И что невозможно закончить войну за несколько часов, если Путин абсолютно не изменил свои цели и у него нет никакого интереса к справедливому и долговременному миру.

Но ожидания очень высоки. Последние высказывания Трампа в адрес Украины были крайне лаконичными и хорошо продуманными. Скажем так, нас ждут очень важные моменты! Вопрос в том, хочет ли Путин вообще мира, ведь его целью было не просто захватить новые территории. Его истинное желание - уничтожить Украину и, по сути, весь мировой порядок, по которому мы живем.

То, что новый президент США сразу после начала своего срока приедет в Украину с официальным визитом, показывает, что тема войны имеет для него большое значение. Трамп, безусловно, заинтересован в наступлении мира, как этого хотят украинцы и все остальные. Но мир не может считаться настоящим миром, если он не является справедливым. На этой встрече будут подняты очень важные темы, но вопросов, конечно, остается много.

Встреча министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна и министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Встреча министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна и министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Фото: Eero Vabamägi

- Почти вся Европа ведет гибридную войну с Россией. Как Эстония вообще может помочь Украине в борьбе с агрессором?

- Мы не взаимодействуем с Россией, за исключением случаев технических пограничных инцидентов. Но мы можем систематически поднимать важные темы на международном уровне. Мы стараемся, так сказать, держать Украину в центре внимания, а также занимаемся вопросами возвращения депортированных детей и военнопленных.

Мало говорят о тысячах обычных украинцев, которые оказались в плену и теперь живут в совершенно нечеловеческих условиях в лагерях на территории России. Наши люди также работают над их возвращением домой. Не могу вдаваться в детали, но эта работа ведется. В том числе Эстония сотрудничает с Катаром, который помог вернуть десятки украинских детей.

- Эстония многое построила в Украине, помогает с обучением и многим другим. Замечают ли это?

- Это было нашим решением - не ждать окончания войны, а действовать сразу. Мы выбрали тему образования детей, и это не ограничивается только строительством детских садов или школ. Мы также поддерживаем семьи, делимся знаниями с педагогами, обучаем их. Многие из них проходили обучение в Эстонии. Центр по правам человека, по сути, стал первым региональным офисом украинского омбудсмена, который предлагает социальные услуги, услуги на рынке труда, а также занимается возвращением военнопленных и гражданских лиц. Все это имеет очень практическую ценность и приносит реальные результаты. Мы также построили мост в одном из городов, и таких проектов у нас еще несколько.

Однако самое главное - показать украинцам, что они не одни. Украинские СМИ проявляют огромный интерес к Эстонии. Вся Украина знает, что Эстония здесь и выполняет даже во время войны те обязательства, которые она на себя взяла. У других стран-доноров тоже много проектов, и их количество продолжает расти. Эти страны ценят наши возможности, компетентность, а также наши связи с украинскими предпринимателями и местными органами власти. Благодаря этой помощи след Эстонии в Украине значительно больше, чем может показаться исходя из наших реальных размеров.

Конечно, у всего этого есть и эмоциональная сторона – каждый ребенок, каждая семья, каждый человек, которому мы можем помочь, имеют свою собственную ценность.

Встреча министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна и министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Встреча министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна и министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Фото: Eero Vabamägi

- Мы старались больше, чем многие европейские страны, которые давали Украине обещания, но чья помощь зачастую не доходит до нужного места. ​

- Эстония предоставляет много помощи, и на нас смотрят с уважением, но мы никого не упрекаем, а показываем своими действиями, что помогать возможно. Украине нужно все - как военная, так и гуманитарная помощь. С этим никто не спорит, но у нас есть и свои люди, своя жизнь, и мы должны инвестировать в защиту нашего государства.

- Как обстоит ситуация с оборонной промышленностью в Европе, когда военная индустрия Путина работает на полную мощность?

- Россия - это общество страха, где все поставлено на службу военной машине. Однако война пробудила оборонную промышленность и в других странах. Если три года назад в Европейском союзе мы в основном обсуждали сельскохозяйственные субсидии, то сейчас страны готовы инвестировать в собственную обороноспособность. Надеюсь, что совместное финансирование на уровне ЕС - речь идет о сотнях миллиардов евро - будет реализовано.

Сейчас перед нами стоит вопрос, как мы можем сделать нашу оборонную промышленность еще более инновационной в сотрудничестве с Украиной. Украина сама производит больше дронов и боеприпасов, чем когда-либо прежде, и во многом это стало возможным благодаря участию европейских компаний.

- Что должно произойти, чтобы Путин отступил в пределы своей страны?

- Многие боятся, что случится, если Путин действительно потерпит поражение. Но напомню, что когда Советский Союз начал распадаться, во всем мире тоже боялись последствий.

К сожалению, многие не верят, что Россию можно победить, и поэтому считают, что с ней можно о чем-то договориться. Однако последние 20 лет показали, что это невозможно. Здесь должна быть проведена очень четкая красная линия - только тогда можно, так сказать, вывести Путина из игры и направить Россию на правильный путь.

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