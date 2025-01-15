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ФОТО Из-за пожара на котельной сотни людей уже несколько дней сидят без тепла

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Из-за взрыва мазута и последовавшего пожара на котельной в Тюри-Аллику в начале недели четыре из шести крупных многоквартирных домов остались без отопления.

Один из жителей рассказал Järva Teataja, что проблемы с котельной начались раньше, чем об этом сообщили публично. «В понедельник около 17:30 многие стали спрашивать, почему батареи в наших домах холодные, - поделился он. - Я позвонил региональному руководителю, и он заверил, что тепло включат через 20 минут, но этого не произошло. А на следующее утро котельная уже горела».

По словам жильцов, радиаторы начали остывать ещё раньше, около 15-16 часов в понедельник.

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