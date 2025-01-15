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Зимняя погода увеличивает спрос на противоскользящие товары

Перевод: Каролина Вертяева
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Самыми популярными товарами для борьбы с гололедом являются противоскользящие шипы для обуви.
Самыми популярными товарами для борьбы с гололедом являются противоскользящие шипы для обуви. Фото: Arvo Meeks

Зима приносит не только снег и морозы, но и гололед, из-за которого растет спрос на противоскользящие товары. Розничные магазины уже отмечают значительное увеличение продаж.

В сети Prisma самыми востребованными товарами стали противоскользящие шипы для обуви. Как рассказала руководитель по коммуникациям Керту Кярк, пик продаж пришелся на предпоследнюю неделю 2024 года (16–22 декабря). На второй неделе января 2025 года спрос на шипы также был высоким, хотя и снизился почти вдвое по сравнению с декабрем.

Кярк добавила, что текущая неделя еще не закончилась, но из-за гололеда продажи снова растут. Также активно покупают противоскользящие накладки на подошвы, хотя они менее популярны, чем шипы.

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