Зимняя погода увеличивает спрос на противоскользящие товары

В сети Prisma самыми востребованными товарами стали противоскользящие шипы для обуви. Как рассказала руководитель по коммуникациям Керту Кярк, пик продаж пришелся на предпоследнюю неделю 2024 года (16–22 декабря). На второй неделе января 2025 года спрос на шипы также был высоким, хотя и снизился почти вдвое по сравнению с декабрем.