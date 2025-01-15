Тайны Винни-Пуха: дети издателя нашли на чердаке уникальные письма и рисунки

На этой неделе на аукцион выставят уникальный и невероятно ценный архив писем и рисунков, связанных с созданием истории о Винни-Пухе. Его нашли дети издателя Фредерика Мюллера в мешке на чердаке после смерти их отца в ноябре 2023 года.