На этой неделе на аукцион выставят уникальный и невероятно ценный архив писем и рисунков, связанных с созданием истории о Винни-Пухе. Его нашли дети издателя Фредерика Мюллера в мешке на чердаке после смерти их отца в ноябре 2023 года.
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Тайны Винни-Пуха: дети издателя нашли на чердаке уникальные письма и рисунки
Архив включает переписку между автором знаменитой истории о Винни-Пухе А.А. Милном, иллюстратором Эрнестом Шепардом и их издателем Фредериком Мюллером. Этот уникальный сборник принадлежал Лесли Смиту, основателю издательства Cressrelles. Компания Смита приобрела другое издательство, которым ранее управляла семья Фредерика Мюллера, издателя «Винни-Пуха».