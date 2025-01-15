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Тайны Винни-Пуха: дети издателя нашли на чердаке уникальные письма и рисунки

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Фото статьи
Фото: Filmikaader

На этой неделе на аукцион выставят уникальный и невероятно ценный архив писем и рисунков, связанных с созданием истории о Винни-Пухе. Его нашли дети издателя Фредерика Мюллера в мешке на чердаке после смерти их отца в ноябре 2023 года.

Архив включает переписку между автором знаменитой истории о Винни-Пухе А.А. Милном, иллюстратором Эрнестом Шепардом и их издателем Фредериком Мюллером. Этот уникальный сборник принадлежал Лесли Смиту, основателю издательства Cressrelles. Компания Смита приобрела другое издательство, которым ранее управляла семья Фредерика Мюллера, издателя «Винни-Пуха».

Таким образом, письма, которые ранее находились во владении Мюллера, оказались у Смита. Некоторые из этих документов, не видевшие света с 1926 года, были найдены детьми Смита на чердаке в ноябре 2023 года, после смерти их отца.

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