Коваленко-Кылварт обвинила социал-демократов в лицемерии

«Мы предложили правительству профинансировать строительство самого современного медицинского комплекса в странах Балтии, но социал-демократы, как оказалось, не готовы к реальным действиям. Никто из них не поддержал законопроект. Поэтому заявления мэра Таллинна Евгения Осиновского о том, что больница - это их приоритет, выглядят неубедительно», - подчеркнула Коваленко-Кылварт.

Она напомнила, что при Центристской партии проект Таллиннской больницы активно развивался: был утвержден детальный план, началось проектирование, а средства на строительство заложили в городском бюджете.

Однако в 2022 году Партия реформ отказалась от 280 миллионов евро, которые Евросоюз был готов выделить на этот проект. «Теперь вся стоимость больницы ложится на бюджет Эстонии, но нынешнее правительство этим не занимается. В результате страдают пациенты, медперсонал и система здравоохранения в целом», - отметила Коваленко-Кылварт.

По словам депутата, необходимость строительства больницы была очевидна уже в 2000 году, так как действующие медицинские учреждения устарели. Новая Таллиннская больница обслуживала бы около 600 000 человек, что составляет почти половину населения Эстонии.

Этот медицинский комплекс обеспечил бы лучшее качество диагностики и лечения, устранив необходимость обращаться в разные больницы. Кроме того, современная инфраструктура стала бы комфортной рабочей средой для специалистов.

Коваленко-Кылварт также подчеркнула, что больница могла бы стать важной частью системы защиты населения: ее подземные этажи можно использовать для лечения пациентов в условиях кризиса или войны, а также как бомбоубежища.

В среду Рийгикогу отклонил законопроект Центристской партии о выделении средств на строительство Таллиннской больницы. За проект проголосовали 13 депутатов, один был против. Для принятия закона требовалось большинство голосов, поэтому он был снят с рассмотрения.

Власти Таллинна оценивают, что реализация проекта принесет 300 миллионов евро в государственный бюджет. Эти средства Центристская партия предлагала выделить из госбюджета, а остальные 550 миллионов евро город готов был профинансировать самостоятельно.