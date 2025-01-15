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ФОТО Пьяный водитель съехал с дороги: машина оказалась в кювете

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В среду в 15:31 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожном происшествии недалеко от деревни Вайла в волости Харку.

Как сообщил представитель полиции, на месте происшествия автомобиль оказался в кювете. «При проверке выяснилось, что в машине находился мужчина, у которого было выявлено сильное алкогольное опьянение», - рассказал пресс-секретарь.

Скорая помощь не зафиксировала у мужчины травм, а полицейские доставили его в вытрезвитель.

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