Департамент выступил с предупреждением: некоторые дороги станут опасно скользкими

Во второй половине дня в среду погода без осадков. Главные и вспомогательные шоссе преимущественно влажные от обработки реагентом, а второстепенные шоссе местами скользкие и покрыты льдом. Температуры плюсовые, на северо-востоке страны ноль градусов или немного ниже нуля.