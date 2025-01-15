Департамент транспорта предупреждает, что колеблющаяся между плюсом и минусом температура воздуха сделает второстепенные дороги опасно скользкими.
Департамент выступил с предупреждением: некоторые дороги станут опасно скользкими
Во второй половине дня в среду погода без осадков. Главные и вспомогательные шоссе преимущественно влажные от обработки реагентом, а второстепенные шоссе местами скользкие и покрыты льдом. Температуры плюсовые, на северо-востоке страны ноль градусов или немного ниже нуля.
По прогнозу, вечером и ночью ожидается облачная с прояснениями погода. Местами видимость будут ограничивать туманы. После полуночи местами пройдут дожди, ближе к утру также мокрый снег. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Местами туманы и наледь. Второстепенные дороги будут опасно скользкими.