Завтра в Таллинне откроется новый магазин Lidl

Магазин Lidl расположен в доступном районе на улице Мустамяэ-теэ, предоставляя жителям Кристийне возможность делать покупки еще более удобно.

В день открытия посетителей будут ждать специальные предложения, а также несколько сюрпризов и розыгрыш призов.

Этот магазин создан с заботой о природе: его строительство соответствует международным стандартам экологической устойчивости EDGE. Здание энергоэффективное и работает исключительно на зеленой энергии. В просторном торговом зале площадью 1501 квадратный метр предусмотрены широкие проходы, чтобы шопинг стал еще более приятным.

Добраться до нового Lidl можно любым удобным способом: на общественном транспорте, автомобиле или велосипеде. Для посетителей предусмотрена большая парковка на 138 мест, включая специальные зоны для людей с ограниченной подвижностью, семей и велосипедистов. Водители электромобилей также не останутся в стороне - для них оборудованы две зарядные станции.

Открытие нового магазина - это часть масштабной стратегии Lidl по расширению своей сети в Эстонии, начатой в марте 2022 года с одновременного запуска восьми магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну.

Новый магазин на Мустамяэ-теэ станет вторым в районе Кристийне, седьмым в Таллинне и доведет общее количество магазинов Lidl в Эстонии до 15.