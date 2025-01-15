По мнению шведского экономиста Андерса Ослунда, Россия с такой скоростью расходует свои финансовые резервы для поддержания военной экономики, что они могут исчерпаться уже к осени. Если это произойдет, военные действия, вероятно, скоро прекратятся.
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Российские резервы на грани исчерпания: деньги могут закончиться уже к осени
Ослунд отметил, что ликвидные резервы российского Фонда национального благосостояния сократились с 117 миллиардов долларов в 2021 году до 31 миллиарда долларов к концу ноября 2024 года. Такие ограниченные ресурсы могут серьезно затруднить продолжение войны.