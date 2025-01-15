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Российские резервы на грани исчерпания: деньги могут закончиться уже к осени

Перевод: Каролина Вертяева
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Покупательная способность россиян стремительно падает, как и стоимость рубля.
Покупательная способность россиян стремительно падает, как и стоимость рубля. Фото: ALEXANDER NEMENOV

По мнению шведского экономиста Андерса Ослунда, Россия с такой скоростью расходует свои финансовые резервы для поддержания военной экономики, что они могут исчерпаться уже к осени. Если это произойдет, военные действия, вероятно, скоро прекратятся.

Ослунд отметил, что ликвидные резервы российского Фонда национального благосостояния сократились с 117 миллиардов долларов в 2021 году до 31 миллиарда долларов к концу ноября 2024 года. Такие ограниченные ресурсы могут серьезно затруднить продолжение войны.

«Это создает проблемы для военных усилий России в 2025 году, учитывая, насколько сильно страна полагалась на свои резервы в последние годы», - подчеркнул Ослунд.

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