Повышение налогов принесло государству значительный доход: в ноябре поступления составили рекордные 1,17 миллиарда евро

«Рост заработных плат и сокращение числа рабочих мест замедлились по сравнению с первой половиной года», - объяснил аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Маргус Тувикене. В ноябре фонд заработной платы вырос на 6,1%, в то время как количество рабочих мест сократилось на 0,6%.

Рост фонда заработной платы обеспечивается сектором здравоохранения и социального обеспечения, где в соответствии с коллективным договором заработная плата была увеличена: минимальные ставки оплаты труда в апреле 2023 года выросли на 20%, а в апреле 2024 года - на 10%. В этом секторе также выросло число рабочих мест - в ноябре их было на 1600 больше, чем годом ранее. Однако для сектора характерна частичная занятость - около 5000 человек работают на нескольких местах одновременно.