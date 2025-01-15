Ср, 15.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Повышение налогов принесло государству значительный доход: в ноябре поступления составили рекордные 1,17 миллиарда евро

Copy
Купюры евро. Иллюстративное фото.
Купюры евро. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В ноябре в Налогово-таможенный департамент поступило 1,17 миллиарда евро налоговых поступлений, что на 9,6% больше по сравнению с прошлым годом, сообщили в Министерстве финансов. Основным двигателем роста налоговых поступлений стал подоходный налог с распределенной прибыли юридических лиц.

«Рост заработных плат и сокращение числа рабочих мест замедлились по сравнению с первой половиной года», - объяснил аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Маргус Тувикене. В ноябре фонд заработной платы вырос на 6,1%, в то время как количество рабочих мест сократилось на 0,6%. 

Рост фонда заработной платы обеспечивается сектором здравоохранения и социального обеспечения, где в соответствии с коллективным договором заработная плата была увеличена: минимальные ставки оплаты труда в апреле 2023 года выросли на 20%, а в апреле 2024 года - на 10%. В этом секторе также выросло число рабочих мест - в ноябре их было на 1600 больше, чем годом ранее. Однако для сектора характерна частичная занятость - около 5000 человек работают на нескольких местах одновременно.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх