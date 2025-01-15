В ноябре в Налогово-таможенный департамент поступило 1,17 миллиарда евро налоговых поступлений, что на 9,6% больше по сравнению с прошлым годом, сообщили в Министерстве финансов. Основным двигателем роста налоговых поступлений стал подоходный налог с распределенной прибыли юридических лиц.
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Повышение налогов принесло государству значительный доход: в ноябре поступления составили рекордные 1,17 миллиарда евро
«Рост заработных плат и сокращение числа рабочих мест замедлились по сравнению с первой половиной года», - объяснил аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Маргус Тувикене. В ноябре фонд заработной платы вырос на 6,1%, в то время как количество рабочих мест сократилось на 0,6%.