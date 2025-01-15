В России директора музея уволили за отказ цензурировать выставку о советских репрессиях

Новым директором Музея истории ГУЛАГа назначили руководителя Музея Москвы Анну Трапкову. По словам Трапковой, она приняла это предложение с «огромным интересом». «Руководство этим учреждением параллельно с уже вверенным мне Музеем Москвы - для меня большая ответственность и серьезный вызов. Это очень интересное пространство с огромным потенциалом развития, и для меня важно внести свой вклад в его историю», - цитирует Трапкову агентство «Москва».

Назначение Трапковой не случайность, считает один из источников «Медузы», близкий к фонду: «После отказа Романова внести изменения в выставку Музей истории ГУЛАГа решили интеллигентно ликвидировать и присоединить к Музею Москвы». Что станет с Фондом Памяти, который тесно сотрудничает с музеем, пока неизвестно. Нет понимания и относительно того, останется ли в руководстве фонда бывший директор музея.

«Сотрудники Музея [истории ГУЛАГа] ждут нового директора. Наверное, что-то узнают в начале следующей недели, когда Анна [Трапкова] вступит в должность», - говорит близкий к музею источник. Несмотря на закрытие музея, его сотрудники все это время продолжали работу: ездили в экспедиции, снимали интервью с репрессированными и готовили к изданию книги по истории ГУЛАГа.

«Сейчас все в состоянии окончания жизненного цикла, - добавляет собеседник. - То есть, что бы ни было дальше, каждый для себя подводит итоги. Не идет речи о том, что люди смотрят в завтрашний день. Сейчас все переживают горе».

Роман Романов и департамент культуры Москвы не ответили на вопросы «Медузы» до публикации материала. Анна Трапкова прочла сообщение «Медузы» и заблокировала корреспондента в Telegram.