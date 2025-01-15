Департамент культуры Москвы 13 января объявил об увольнении директора Государственного музея истории ГУЛАГа Романа Романова. Он занимал эту должность с 2012 года, пишет «Медуза».
В России директора музея уволили за отказ цензурировать выставку о советских репрессиях
По словам источника «Медузы», знакомого с ситуацией, причиной стал отказ Романова внести изменения в выставку, в подготовке которой участвовали сотрудники его музея.
Речь идет о новой постоянной экспозиции, которая открылась в Музее Москвы в конце декабря 2024-го. Выставка «История Москвы» рассказывает о жизни и быте москвичей и охватывает период с первого тысячелетия до нашей эры (тогда на берегах Москвы-реки появились первые поселения, говорится на сайте музея) до начала Великой Отечественной войны.
По замыслу кураторов, изначально выставка должна была в том числе рассказать о периоде репрессий в СССР, написала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Басилашвили. В этом разделе посетители должны были узнать о шахтинском деле 1928 года и об истории московского Дома на набережной, несколько сотен жильцов которого были арестованы, сосланы и расстреляны в годы Большого террора. Сопроводительные тексты для этого раздела подготовили сотрудники Музея истории ГУЛАГа (в 2017 году музей «Дом на набережной» стал его отделом). Научный совет Музея Москвы утвердил эти тексты.
«Но затем откуда-то извне спустилось пожелание скорректировать тексты, а вскоре появилось требование вовсе убрать не только тексты, но и весь готовый к тому моменту раздел "Репрессии" разом», - рассказала в своем Telegram Басилашвили. Сейчас от периода сталинских репрессий на выставке остались только интерьеры московских квартир 1930-х годов, никакого сопроводительного текста к ним не приводится.
Еще в ноябре, во время монтажа выставки, к директору Музея истории ГУЛАГа Роману Романову «пришли сверху», рассказал источник «Медузы», знакомый с ситуацией (музей находится в ведении департамента культуры города). Романова «настойчиво попросили внести изменения в экспозицию под углом сообразно времени». Тот, по словам источника, «даже не стал слушать и отказался». А 13 ноября Музей истории ГУЛАГа закрыли на неопределенный срок из-за «нарушений пожарной безопасности».
Здание начала XX века в Самотечном переулке музей занимает с 2015 года. До прошлого года, по словам собеседника, близкого к Музею истории ГУЛАГа, проверки пожарной безопасности проходили без особых сложностей. Причины случившегося, на его взгляд, «очень очевидны»: «Любое СМИ напишет, что это была последняя институция, которая занималась темой репрессий в легальном поле».
«За Романова все ходили просить, всем отказали», - говорит источник, близкий к Фонду Памяти (его учредил Музей истории ГУЛАГа в 2016 году в рамках реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий). То, что решение уволить Романова «расстроило» некоторых членов руководства фонда, подтверждает еще один источник, знакомый с ситуацией.
При этом он сомневается, что увольнение связано с отказом бывшего директора внести изменения в экспозицию. «Обычно в подобных случаях говорят: принято решение, а о причинах догадывайся сам, - объясняет он. - Кстати, Романов возглавлял музей уже довольно давно, и было основание напомнить о том, что нужна сменяемость руководства. О реальных причинах можно только гадать».
Новым директором Музея истории ГУЛАГа назначили руководителя Музея Москвы Анну Трапкову. По словам Трапковой, она приняла это предложение с «огромным интересом». «Руководство этим учреждением параллельно с уже вверенным мне Музеем Москвы - для меня большая ответственность и серьезный вызов. Это очень интересное пространство с огромным потенциалом развития, и для меня важно внести свой вклад в его историю», - цитирует Трапкову агентство «Москва».
Назначение Трапковой не случайность, считает один из источников «Медузы», близкий к фонду: «После отказа Романова внести изменения в выставку Музей истории ГУЛАГа решили интеллигентно ликвидировать и присоединить к Музею Москвы». Что станет с Фондом Памяти, который тесно сотрудничает с музеем, пока неизвестно. Нет понимания и относительно того, останется ли в руководстве фонда бывший директор музея.
«Сотрудники Музея [истории ГУЛАГа] ждут нового директора. Наверное, что-то узнают в начале следующей недели, когда Анна [Трапкова] вступит в должность», - говорит близкий к музею источник. Несмотря на закрытие музея, его сотрудники все это время продолжали работу: ездили в экспедиции, снимали интервью с репрессированными и готовили к изданию книги по истории ГУЛАГа.
«Сейчас все в состоянии окончания жизненного цикла, - добавляет собеседник. - То есть, что бы ни было дальше, каждый для себя подводит итоги. Не идет речи о том, что люди смотрят в завтрашний день. Сейчас все переживают горе».
Роман Романов и департамент культуры Москвы не ответили на вопросы «Медузы» до публикации материала. Анна Трапкова прочла сообщение «Медузы» и заблокировала корреспондента в Telegram.