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ФОТО Тройная авария в центре Таллинна: есть пострадавшие

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Сегодня во второй половине дня в центре Таллинна произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Один из находившихся в машине был доставлен в больницу.

В 16:26 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Техника, где столкнулись легковые автомобили Honda и BMW, а также грузовик Scania. Движение на месте происшествия было затруднено.

Полиция установила, что все водители транспортных средств были трезвы. Один из пассажиров легкового автомобиля был доставлен в больницу для обследования.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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