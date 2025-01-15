Сегодня во второй половине дня в центре Таллинна произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Один из находившихся в машине был доставлен в больницу.
ФОТО ⟩ Тройная авария в центре Таллинна: есть пострадавшие
В 16:26 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Техника, где столкнулись легковые автомобили Honda и BMW, а также грузовик Scania. Движение на месте происшествия было затруднено.
Полиция установила, что все водители транспортных средств были трезвы. Один из пассажиров легкового автомобиля был доставлен в больницу для обследования.
Обстоятельства происшествия уточняются.