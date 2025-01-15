Пожар с летальным исходом в Пыхья-Таллинне: спасатели назвали причину трагедии

«С высокой вероятностью пожар начался из-за курения в комнате», - сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу в интервью для BNS. По его словам, двое тяжело пострадавших пожарных всё ещё находятся в больнице. «Мы не можем точно комментировать их состояние», - добавил Палу.

25 декабря в 17:56 в Центр тревоги поступило сообщение о дыме в подъезде многоквартирного дома на улице Малева в Пыхья-Таллинне. Прибывшие пожарные начали эвакуацию застрявших в дыму жителей с верхних этажей и одновременно вошли в квартиру, где произошёл пожар.

Они нашли человека на полу в задымленной спальне, которого пытались спасти. После тушения пожара на сгоревшей кровати было обнаружено тело другого человека. Из квартиры, расположенной выше, пожарные вынесли одного пострадавшего.

Во время спасательных работ произошёл взрыв дымовых газов. Четыре пожарных получили травмы, двое из которых - в тяжёлой форме. Тяжелораненых госпитализировали.