СМИ: Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня

Также о подписании соглашения сообщают различные арабские СМИ. Официально об этом, по данным The Times of Israel, будет объявлено «в ближайшие часы». Текст соглашения еще не опубликован.

По данным источников, знакомых с ходом переговоров, оно предполагает на первом этапе прекращение огня сроком на 42 дня и освобождение в несколько приемов части израильских заложников, захваченных в ходе нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и удерживаемых в секторе Газа.

В обмен выйдут на свободу палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, из расчета по 30 за каждого израильтянина из числа гражданских лиц и по 50 - за каждого военнослужащего. Среди освобождаемых палестинцев есть осужденные за терроризм, в том числе отбывающие пожизненное заключение.

Кроме того, израильские войска должны постепенно покинуть густонаселенные районы и отойти к границам сектора Газа. Граница сектора с Египтом на время перемирия останется под контролем израильских войск. По данным израильских СМИ, ХАМАС в последний момент попытался внести в соглашение пункт, предполагающих уход оттуда израильтян, но это условие было отвергнуто.

Израиль и ХАМАС заключили сделку при посредничестве США, Катара и Египта, которые вели переговоры о перемирии больше года.

Боевые действия в секторе Газа начались после того, как 7 октября 2023 года террористы ХАМАС напали на Израиль и захватили в заложники более 250 человек. Еще около 1200 мирных жителей были убиты. В ответ на нападение Армия обороны Израиля начала бомбардировки и наземную операцию в секторе Газа. По данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, за время войны погибли более 46 тысяч жителей сектора.

По последним данным, ХАМАС продолжает удерживать в заложниках около 100 человек. Предполагается, что треть из них мертвы.