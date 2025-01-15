Лубинец подтвердил, что за последний год количество жалоб по вопросам защиты прав человека стремительно растет. В основном за помощью обращаются внутренне перемещенные лица (ВПЛ), родственники военнопленных и исчезнувших людей. Кроме того, Чернобыльский регион занимает особое место в защите прав человека, поскольку катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции, граничащей с Житомирской областью, сделала необходимым решение проблемы защиты прав перемещенных лиц.

Исполнительный директор ESTDEV Клен Яэратс, который руководил проектом, сказал, что защита прав человека и основных свобод всегда важна, но во время войны необходимость в обеспечении правопорядка становится еще более острой. «Центр по правам человека в Житомире позволит нам приблизить важные услуги к жителям региона во время войны. Я надеюсь, что он также станет своего рода центром передового опыта, где можно будет применять уроки, полученные в ходе ознакомительных поездок в Эстонию, и куда сотрудники правозащитных центров из других регионов смогут приезжать для обмена опытом», - сказал Яэратс.