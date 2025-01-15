Во вторник в украинском городе Житомир при поддержке Эстонии открылся первый в Украине правозащитный центр, который будет заниматься вопросами возвращения детей, депортированных во время войны, обмена военнопленными и документирования нарушений прав человека.
Правозащитный центр был создан в сотрудничестве между Секретариатом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Эстонским центром международного сотрудничества в области развития (ESTDEV). Эстония внесла 400 000 евро на строительство Житомирского правозащитного центра и обучение его сотрудников. Ремонт центра площадью 300 квадратных метров был направлен на то, чтобы обеспечить гражданам безопасную, нейтральную и приватную обстановку, чтобы избежать травмирования жертв и сократить тревожность. Центр также работает как детский центр, предоставляющий помощь детям, которые подверглись или предположительно подверглись сексуальному насилию.
Во вторник центр открыли министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец.
«Я очень рад, что в городе Житомире появился правозащитный центр, который будет играть центральную роль в документировании нарушений прав человека, оказании помощи людям, пострадавшим от жестоких военных действий России, и репатриации детей, депортированных во время войны, - сказал министр Цахкна. - Открытие центра по правам человека - это единый и сильный сигнал Эстонии и Украины для России, что мы будем продолжать поиски депортированных детей и что Россия не уйдет от ответственности».
Уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец отметил, что правозащитный центр, созданный при поддержке Эстонии, является первым подобным учреждением в Украине. «Это результат прямого сотрудничества с эстонским правительством. Это также положительный пример для других стран, как одна страна, Эстония, выбрала конкретный регион - Житомирскую область - и помогает его восстанавливать», - сказал Лубинец.
Лубинец подтвердил, что за последний год количество жалоб по вопросам защиты прав человека стремительно растет. В основном за помощью обращаются внутренне перемещенные лица (ВПЛ), родственники военнопленных и исчезнувших людей. Кроме того, Чернобыльский регион занимает особое место в защите прав человека, поскольку катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции, граничащей с Житомирской областью, сделала необходимым решение проблемы защиты прав перемещенных лиц.
Лубинец выразил благодарность Эстонии за ремонт помещений центра и за образовательную программу по подготовке сотрудников центра к решению деликатных вопросов, поднятых войной.
Исполнительный директор ESTDEV Клен Яэратс, который руководил проектом, сказал, что защита прав человека и основных свобод всегда важна, но во время войны необходимость в обеспечении правопорядка становится еще более острой. «Центр по правам человека в Житомире позволит нам приблизить важные услуги к жителям региона во время войны. Я надеюсь, что он также станет своего рода центром передового опыта, где можно будет применять уроки, полученные в ходе ознакомительных поездок в Эстонию, и куда сотрудники правозащитных центров из других регионов смогут приезжать для обмена опытом», - сказал Яэратс.
Создание Житомирского правозащитного центра поддерживает стратегическую задачу Секретариата Уполномоченного по правам человека в Украине по укреплению региональных отделений и превращению их из пунктов приема жалоб в современные правозащитные центры.