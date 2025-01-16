Через месяц стартует подача налоговых деклараций за минувший год. Что нового в декларировании доходов и уплате автоналога? Кого возьмут под особый контроль?
НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ⟩ Студия Postimees: жесткий контроль за доходами и уплатой автоналога? Отвечает Налоговый департамент
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире главный специалист отдела налогов Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг. Следите за беседой в 13:00!
- Что изменилось в декларациях о доходах?
- Какие налоговые льготы сохранились?
- Проценты по жилищному кредиту, налоговые льготы за детей и супруга отныне не учитываются?
- Кого возьмут под особый контроль налоговики?
- Переплаченные средства пойдут на погашение автоналога?
- Можно ли оспорить сумму нового налога?
- Во что выльется задолженность по автоналогу?
- Какие важные даты нужно запомнить?