Налоговый департамент: три основные льготы исчезли, при возврате налогов за обучение стоит учесть нюанс

Через месяц стартует подача налоговых деклараций за минувший год. Что нового в декларировании доходов и уплате автоналога? Кого возьмут под особый контроль?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире главный специалист отдела налогов Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг.
Выдержки из беседы:
– Что изменилось в декларациях о доходах? Каких налоговых льгот не досчитается население?
– В этом году из налогооблагаемого дохода нельзя будет вычесть проценты по жилищному кредиту и дополнительный необлагаемый минимум за содержание двух и более детей, а также нельзя будет передать супругу дополнительный не облагаемый налогом минимум.
– Население недополучит серьезные суммы? Например, за счет трех крупных льгот, ныне отмененных, семьи с тремя и более детьми возвращали по 1000 евро…
– Действительно, в этом году возвратов будет намного меньше.
– Какие налоговые льготы пока сохранились? В каком случае можно будет вернуть 20% подоходного налога?
– Остались такие налоговые льготы, как не облагаемый налогом доход. Если годовой доход был ниже 25 000 евро, а подоходный налог удерживался с первого евро, то с помощью декларации подоходный налог можно будет вернуть назад.
Кроме того, налоговые льготы распространяются на пожертвования и расходы на обучение. Правда, сумма ограничена. Вернуть налог можно с суммы, не превышающей 1200 евро (то есть, максимум 240 евро – прим. ред.).
Здесь стоит учесть один нюанс. Например, если за кружки и секции заплачено 2000 евро, то один из родителей может вернуть налог с максимально возможной суммы в 1200 евро. С оставшейся суммы в 800 евро сможет вернуть 20% второй родитель, если ему будут переданы данные по декларации (поставлена галочка в графе «хочу передать данные»). При этом родители должны были находиться в законном браке по состоянию на 31 декабря 2024 года.
– Кого налоговики возьмут под особый контроль?
– В этом году следует обратить внимание на сделки, касающиеся инвестиционных счетов. Если в минувшем году на вашем инвестиционном счету ничего не совершалось, декларацию все равно нужно предоставить. Это позволит перенести остатки средств на будущий год. Тем самым будет проще покрывать убытки, если такие возникнут. Иными словами, можно будет списать часть налоговых обязательств в будущем.
Декларирование сделок с ценными бумагами – тоже под особым контролем. Статистика последних лет показывает, что объемы инвестиций в ценные бумаги растут (суммы превысили 1 млрд евро – прим.ред.), соответственно у Налогово-таможенного департамента появляется множество вопросов.
– Работники платформ – таких, как Wolt, Bolt, Airbnb, FB Marketplace – тоже под лупой налоговиков?
– Да, они в фокусе нашего внимания уже последние два года. В минувшем году платформы впервые предоставили отчетность по своим сделкам. Мы эти данные анализируем, но в этом году еще не успеем вставить их в декларации на этапе предварительного заполнения. Таким образом, тому, кто получал за счет платформы доходы, с которых не был уплачен налог, необходимо внести вручную все данные в декларацию.
– То есть, работников платформ будут проверять постфактум и выборочно?
– Да, поскольку на данный момент продолжается анализ предоставленных платформами данных и составляется анализ рисков. По итогам будут отобраны частные лица, которые попадут под контроль. В следующем году мы планируем, что все данные станут видны уже в предварительно заполненных декларациях.
– Когда налоговики начнут получать данные с криптовалютных платформ?
– Платформы будут впервые обязаны предоставить данные за 2026 год. То есть, это произойдет в 2027 году.
– Контроль со стороны налоговиков станет более жестким?
– Мы всегда относимся к налогоплательщикам достаточно лояльно, позиционируя себя как друг налогоплательщика. При возникновении вопросов и проблем всегда стараемся помочь. Штрафные санкции применяются только в том случае, если наши указания в дальнейшем игнорируются.
– Будет ли возможность использовать переплаченные налоги для погашения будущих требований по земельному и автоналогу?
– В случае переплаты подоходного налога система предложит возможность направить данную сумму на счет предоплаты, откуда в срок будут погашены налоговые обязательства. Сначала – по земельному налогу (31 марта), потом – автоналог (16 июня). В эти сроки будет востребована первая часть налоговых обязательств.
– Если накопленных средств не хватит для уплаты автоналога, или владелец авто забудет оплатить счет в срок, то буквально со следующего дня начнут капать проценты?
– С 17 июня начнут набегать проценты (0,06% в день – прим.ред.).
– Многие автовладельцы, увидев сумму автоналога, удивились, некоторые – ужаснулись. Можно ли оспорить выставленный счет?
– Оспорить сумму назначенного автоналога можно всегда. Для этого необходимо отправить электронное письмо в Налогово-таможенный департамент, который в свою очередь свяжется с Транспортным департаментом, чтобы уточнить данные по транспортному средству.
На данный момент Налогово-таможенный департамент уже сделал примерно 1,5 тысячи перерасчетов.
С понедельника началась рассылка уведомлений. Этот процесс будет длиться до 15 февраля. Уплатить автоналог придется большому количеству людей – примерно 500 000 автовладельцев.
Подробнее в повторе!
Что изменилось в декларациях о доходах?
Какие налоговые льготы сохранились?
Проценты по жилищному кредиту, налоговые льготы за детей и супруга отныне не учитываются?
Кого возьмут под особый контроль налоговики?
Переплаченные средства пойдут на погашение автоналога?