Налоговый департамент: три основные льготы исчезли, при возврате налогов за обучение стоит учесть нюанс

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире главный специалист отдела налогов Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг.

Выдержки из беседы:

– Что изменилось в декларациях о доходах? Каких налоговых льгот не досчитается население?

– В этом году из налогооблагаемого дохода нельзя будет вычесть проценты по жилищному кредиту и дополнительный необлагаемый минимум за содержание двух и более детей, а также нельзя будет передать супругу дополнительный не облагаемый налогом минимум.

– Население недополучит серьезные суммы? Например, за счет трех крупных льгот, ныне отмененных, семьи с тремя и более детьми возвращали по 1000 евро…

– Действительно, в этом году возвратов будет намного меньше.

– Какие налоговые льготы пока сохранились? В каком случае можно будет вернуть 20% подоходного налога?

– Остались такие налоговые льготы, как не облагаемый налогом доход. Если годовой доход был ниже 25 000 евро, а подоходный налог удерживался с первого евро, то с помощью декларации подоходный налог можно будет вернуть назад.

Кроме того, налоговые льготы распространяются на пожертвования и расходы на обучение. Правда, сумма ограничена. Вернуть налог можно с суммы, не превышающей 1200 евро (то есть, максимум 240 евро – прим. ред.).