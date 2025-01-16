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Студия Postimees: жесткий контроль за доходами и уплатой автоналога? Отвечает Налоговый департамент

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Через месяц стартует подача налоговых деклараций за минувший год. Что нового в декларировании доходов и уплате автоналога? Кого возьмут под особый контроль?​

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире главный специалист отдела налогов Налогово-таможенного департамента Татьяна Клеттенберг. Следите за беседой в 13:00!

  • Что изменилось в декларациях о доходах?
  • Какие налоговые льготы сохранились? 
  • Проценты по жилищному кредиту, налоговые льготы за детей и супруга отныне не учитываются? 
  • Кого возьмут под особый контроль налоговики?
  • Переплаченные средства пойдут на погашение автоналога?
  • Можно ли оспорить сумму нового налога?
  • Во что выльется задолженность по автоналогу?
  • Какие важные даты нужно запомнить?
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