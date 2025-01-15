Рийгикогу не поддержал предложение о выплатах со второго дня больничного листа

Социальная комиссия предложила отклонить законопроект на первом чтении. За отклонение проголосовали 45 членов Рийгикогу, против - 10. Таким образом, законопроект был снят с рассмотрения.

Согласно проекту, с 1 июля этого года предполагалось изменить порядок выплаты больничных. Работник покрывал бы только первый день болезни за свой счет, работодатель выплачивал бы компенсацию со второго по четвертый день, а с пятого дня выплаты переходили бы к Кассе здоровья. По действующему закону работодатель выплачивает компенсацию с четвертого по восьмой день.

Центристская партия также предлагала увеличить размер компенсации до 80 процентов от средней заработной платы работника. Для этого потребовалось бы ежегодно выделять из государственного бюджета 49 миллионов евро.

«Инфекции и вирусы никуда не исчезли, а принимают новые формы и продолжают распространяться. Правильно, чтобы человек, страдающий инфекционным заболеванием, мог оставаться дома и лечиться, а не боялся за свое финансовое положение и не выходил больным в общественные места», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Там также подчеркивается, что увеличение размера компенсации по болезни до 80 процентов средней заработной платы работника дополнительно улучшит финансовое положение людей, находящихся на больничном.