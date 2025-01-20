Дело не скидках: туроператор рассказал, что произойдет с ценами на путевки

– Влияют ли на работу туроператоров проблемы в авиации? Авиакомпании столкнулись с нехваткой самолетов и двигателей, отсюда сбои в расписаниях, отмены рейсов…

– Конечно, это влияет и касается всего мира. Данные проблемы затронули не только туризм, но и всю систему международной логистики. Всё началось с пандемии, нагнать приостановленное и упущенное не удается до сих пор.

Наглядным примером является авиакомпании airBaltic, которая из-за проблем с обслуживанием двигателей вынуждена сократить часть рейсов и некоторые маршруты даже отменить.

Мы как туроператоры, фрахтующие свои самолеты, понимаем, что, когда на рынке появляется дефицит бортов, это приводит к росту стоимости перевозок пассажиров. В такой момент важно суметь четко продумать, сколько туристов мы можем себе позволить отвезти на отдых, сколько пассажиров нам хотелось бы иметь в целом, и сколько турист готов заплатить. Необходимо найти баланс.

То есть, если у нас есть пять бортов и восемь направлений, придется делать выбор. Эти проблемы приводят к определенным ограничениям.

На данный момент на эстонском рынке имеется намного больше туроператоров, чем требуется. Это приводит к тому, что туроператорам приходится между собой кооперироваться, или делить блоки мест на одних и тех же рейсах. При этом мы никуда не уходим.