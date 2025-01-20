Дело не скидках: туроператор рассказал, что произойдет с ценами на путевки

На вопросы Rus.Postimees ответила в студии исполнительный директор туроператора Coral Travel Estonia Яна Митякова.
– Отразился ли затяжной спад экономики на туризме?
– Однозначно, отразился. В то время, когда населению приходится затягивать пояса, каждый человек лишний раз подумает, а нужно ли ему еще раз ехать в Турцию, Грецию или Египет?
И все же пока жители Эстонии продолжают делать выбор в пользу путешествий, поскольку впечатления имеют большую ценность, чем материальные блага.
– То есть, население Эстонии не спешит экономить на отдыхе?
– Разумеется, определенные признаки экономии уже присутствуют. Если раньше среднестатистический турист, приобретавший 7-дневный турпакет, выезжал отдохнуть пару раз за сезон (зимний и летний), то сейчас он это делает реже, отдавая предпочтение более качественному отдыху. Например, выезжает один раз за сезон, но сразу на 10–12 дней, и при этом выбирает более дорогой отель.
Полностью от отдыха никто не отказывается. Эстонский турист обречен путешествовать: в наших погодных условиях и текущей ситуации людям просто необходимо выезжать из страны за положительными эмоциями и яркими впечатлениями.
– Меняются ли со временем предпочтения туристов?
– Туристу всегда важен комфорт. Отдых должен доставлять удовольствие. И на это есть спрос. Лишнее тому подтверждение – происходящее на строительном рынке Анталии. Идет массовая реновация отелей, строится много новых, причем в сегменте «лакшери» (в классе люкс-премиум – прим.ред.). Каждый отельер старается угодить требовательному туристу, который все чаще предпочитает более просторную комнату и более мягкую подушку.