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Дело не скидках: туроператор рассказал, что произойдет с ценами на путевки

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  • Жители Эстонии отдыхают реже, но c комфортом
  • Переизбыток туроператоров приводит к демпингу
  • Нехватка бортов – не в пользу новых направлений

Отразился ли затяжной спад экономики на туризме? Стали ли жители Эстонии отдыхать скромнее и реже выезжать за границу? Изменятся ли цены на турпакеты?​

На вопросы Rus.Postimees ответила в студии исполнительный директор туроператора Coral Travel Estonia Яна Митякова

Выдержки из беседы:

– Отразился ли затяжной спад экономики на туризме?

– Однозначно, отразился. В то время, когда населению приходится затягивать пояса, каждый человек лишний раз подумает, а нужно ли ему еще раз ехать в Турцию, Грецию или Египет?

И все же пока жители Эстонии продолжают делать выбор в пользу путешествий, поскольку впечатления имеют большую ценность, чем материальные блага.

– То есть, население Эстонии не спешит экономить на отдыхе?

– Разумеется, определенные признаки экономии уже присутствуют. Если раньше среднестатистический турист, приобретавший 7-дневный турпакет, выезжал отдохнуть пару раз за сезон (зимний и летний), то сейчас он это делает реже, отдавая предпочтение более качественному отдыху. Например, выезжает один раз за сезон, но сразу на 10–12 дней, и при этом выбирает более дорогой отель.

Полностью от отдыха никто не отказывается. Эстонский турист обречен путешествовать: в наших погодных условиях и текущей ситуации людям просто необходимо выезжать из страны за положительными эмоциями и яркими впечатлениями.

– Меняются ли со временем предпочтения туристов?

– Туристу всегда важен комфорт. Отдых должен доставлять удовольствие. И на это есть спрос. Лишнее тому подтверждение – происходящее на строительном рынке Анталии. Идет массовая реновация отелей, строится много новых, причем в сегменте «лакшери» (в классе люкс-премиумприм.ред.). Каждый отельер старается угодить требовательному туристу, который все чаще предпочитает более просторную комнату и более мягкую подушку.

Наметилась и еще одна тенденция. Компонент «эко» уверенно входит в качество еды, предлагаемой в отелях. Мы все чаще видим в меню экологически чистые продукты.

И еще один тренд: многие отели трансформируют систему «всё включено» и переходят на обслуживание по меню А-ля карт или предлагают онтайм-сервис, когда в зале присутствует шеф-повар и готовит блюдо непосредственно для тебя.

Для современного туриста имеет также значение, используют ли отели переработанные материалы. Наш турист всегда заметит, с какой трубочки он пьет и какие пакеты в ходу.

Что касается направлений, которым отдает предпочтение эстонский турист, то абсолютной королевой зимнего отдыха является Египет, за которым подтягиваются Тенерифе и Дубай. С ростом цен отдых в Арабских Эмиратах стал для эстонского туриста более доступным и понятным.

– Даже несмотря на то, что авиакомпания FlyDubai отменила ранее запланированные прямые рейсы из Таллинна в Дубай?

– К нашему большому сожалению. На основании предпродаж, отрытых по закону за полгода до планируемых вылетов, было видно, насколько сильную конкуренцию мог создать Дубай тому же Египту. Стало очевидно, что прямые рейсы в сочетании с разумными ценами – это то, что вызвало восторг у эстонского туриста.

Если говорить о том, какие направления предпочитает житель Эстонии в летний период, то пальма первенства до сих пор принадлежит Турции. Наш турист готов инвестировать в такой отпуск и очень его ждет. Это показывает, что человек нуждается в отдыхе по системе «всё включено». Мы достойны того, чтобы о нас заботились.

– Влияют ли на работу туроператоров проблемы в авиации? Авиакомпании столкнулись с нехваткой самолетов и двигателей, отсюда сбои в расписаниях, отмены рейсов…

– Конечно, это влияет и касается всего мира. Данные проблемы затронули не только туризм, но и всю систему международной логистики. Всё началось с пандемии, нагнать приостановленное и упущенное не удается до сих пор.

Наглядным примером является авиакомпании airBaltic, которая из-за проблем с обслуживанием двигателей вынуждена сократить часть рейсов и некоторые маршруты даже отменить.

Мы как туроператоры, фрахтующие свои самолеты, понимаем, что, когда на рынке появляется дефицит бортов, это приводит к росту стоимости перевозок пассажиров. В такой момент важно суметь четко продумать, сколько туристов мы можем себе позволить отвезти на отдых, сколько пассажиров нам хотелось бы иметь в целом, и сколько турист готов заплатить. Необходимо найти баланс.

То есть, если у нас есть пять бортов и восемь направлений, придется делать выбор. Эти проблемы приводят к определенным ограничениям.

На данный момент на эстонском рынке имеется намного больше туроператоров, чем требуется. Это приводит к тому, что туроператорам приходится между собой кооперироваться, или делить блоки мест на одних и тех же рейсах. При этом мы никуда не уходим.

Если бы каждый туроператор зафрахтовал себе по самолету, это было бы космическое по масштабам предложение. На эстонском рынке нет такого спроса, который отвечал бы этому предложению.

И хотя в Турцию в сезон нами фрахтуется практически ежедневно по самолету, в случае с Дубаем это было бы нерентабельно. На нашем рынке нет соответствующего спроса. Именно в этот момент на помощь приходят блоки мест, которые мы бронируем в самолетах на регулярных линиях.

– Вырастут ли цены на турпакеты?

– Скорее всего, вырастут. Предпосылок для этого много. Увы, сказывается дефицит бортов. Немалое влияние оказывает и инфляция, причем не только в Эстонии. В той же Турции она приобрела космический размах. Это тянет за собой рост зарплат персонала отелей, удорожание обслуживания. К этому еще можно добавить рост цен на топливо и эконалоги.

– На фоне того, что населению приходится затягивать пояса, изменится ли политика предоставления скидок? Станут ли они делаться чаще и в большем размере?

– Скидки появляются тогда, когда предложение превышает спрос. В такой ситуации туроператорам приходится делать скидки, чтобы заполнить места в самолетах. Пустующее кресло в самолете обходится нам намного дороже, чем скидка.

Многое зависит и от того, насколько успешным было раннее бронирование. Например, у Coral Travel хорошо шли продажи, наша летняя программа выполнена более, чем на 30%. При таком раскладе вряд ли стоит ожидать больших скидок. В данном случае найден баланс между спросом и количеством запланированных полетов.

Однако можно предположить, что раннее бронирование не у всех туроператоров прошло столь же хорошо. И, по всей видимости, они будут предлагать скидки.

– Остальным участникам рынка придется на это реагировать?

– Здесь возникает вопрос определенного демпинга. На рынке появились достаточно новые туроператоры, которые недавно пришли в Эстонию. Они борются за свою часть пирога, поэтому демпингуют цены. По факту они сжигают свои деньги, чтобы получить долю на рынке.

Очевидно, что это оказывает влияние на тех туроператоров, которые дольше находятся на эстонском рынке. Для того, чтобы не потерять своих клиентов, всем туроператорам приходится подстраиваться под ситуацию и быть гибкими в ценообразовании.

Однако любой бизнес должен быть рентабельным. Работающий в минус бизнес при отсутствии поддержки в определенный момент может рухнуть.

И нужно учесть, что у туроператора, заведомо работающего в минус, может даже не быть регистрации в Эстонии. В данном контексте вопрос о доверии к тому или иному игроку на рынке становится вовсе не формальностью.

Напомню, что именно эстонская система ориентирована на защиту туриста. Эстонское государство позаботится о том, чтобы доставить домой из-за границы попавших в непростую ситуацию туристов. Этот момент важно учитывать.

– Будут ли эстонские туроператоры открывать новые направления?

– Мне бы очень хотелось ответить на этот вопрос утвердительно, но дело опять упирается в проблемы авиации. Их скорейшее решение позволило бы нам начать рассматривать другие направления.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: население затягивает пояса – подешевеют ли туры?
Студия Postimees: население затягивает пояса – подешевеют ли туры? Фото: Konstantin Sednev
  • Влияет ли спад экономики на туристический спрос?
  • Экономит ли население на отдыхе?
  • Чем чреваты для туроператоров проблемы в авиации
  • Что важнее для туриста: цена пакета или качество?
  • Как заполняются зимние рейсы? 
  • Стоит ли ожидать снижения цен на путевки?
  • Каковы прогнозы на весну и лето?
  • Откроются ли новые направления?
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